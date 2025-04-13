自由開講》正藍挺罷免給朝野的啟示

◎ 張世賢

兩蔣留下的藍軍，目前大概可以分為兩大類：堅持反共以護衛中華民國命脈的「正藍」，以及完全排斥本土政權、寧可聯共制台的「紅藍」。前者的家族在中國受盡「共匪」殘酷迫害，知匪恨匪，與其不共戴天，但無法苟同民進黨的Holo化傾向；後者有根深蒂固的「大中國沙文主義」思想，難以容忍民進黨執政，受中共統戰挑撥、誘之以利後，已明目張膽與其裡應外合，企圖以廉價政變掌控台灣，同做「中華民族偉大復興」的美夢。

台灣民主面臨存亡危機，各地公民串聯起來合力罷免投共叛台的立委。（資料照）

在這種背景下，目前的台灣正醞釀著一九五○年代以來最為險惡的存亡危機，使得平日對政治冷感的無黨無派公民，都不得不串聯起來罷免企圖進行政變的藍委。在這些罷免藍委的志工中，有不少經歷中共蠶食鯨吞香港的可怕過程，她（他）們明顯感到香港的悲劇正在台灣重複上演而焦急地現身說法，希望台灣人珍惜好不容易建立的自由民主體制，珍惜憲法賦予的合法權利，用文明的選票換下熱衷使台灣「香港化」的、自私野蠻的紅藍立委。

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台灣人民真的是已被推上生死存亡的分水嶺了，知匪恨匪的正藍再也按捺不住，紛紛匯入各界覺醒的公民發起的罷藍洪流，許多到連署站共襄盛舉的都公開表明自己是向來投藍的選民，八十七歲的退將丘衛邦更登高一呼，要大家合力剷除立院內的親共毒瘤，守護中華民國。正統藍軍的怒吼，給這史無前例的公民自救運動注入了一劑強心針，把國民黨轟得六神無主，其黨主席竟說了連他自己都不相信的笑話：「真正反共的是國民黨」。此時還想矇騙大眾，偷雞摸狗，難怪要被忠貞黨員唾棄！

退將丘衛邦出面挺罷免，疾呼大家合力剷除立院內的親共毒瘤，守護中華民國。（資料照）

另一方面，打著本土招牌起家的民進黨，格局視野不夠寬廣，明明國共兄弟向來顯露的本質是如此低劣，該黨卻經常無法獲得比較多數選民的支持，即使執政也是顛簸難行，這回還釀成恐被國共合謀做掉的危機，問題就出在它的本土化只注重「Holo化」，政策再好也難普獲全民支持。新加坡建國之初，就未讓境內人數最多的Holo族群母語，在談論攸關全民的公共事務上佔據主宰地位，促進了各族群的和諧共榮，其人民行動黨能在專制的評語下長期執政，這是重要的原因之一，值得民進黨認真省思。

這回眾多無黨無派的平民利用下班時間，還犧牲和家人團聚的年節、假日，出錢出力，串聯擺攤，激盪創意，風雨無阻，早出晚歸，也要一直忍受藍營執政縣市悖情無理又不法的打壓，以及不理性人士的謾罵、攻擊。這些仗義保台的「義勇軍」，大約七成是慈悲溫柔的女性，她們為守護後代展現的母愛風範，正在這次舉世矚目的民主運動寫下動人的史詩。

罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠投身全台罷免藍委運動不遺餘力，呼籲全民抗共保台。（資料照）

義勇志工們無私無我的情操，感動了反共到底、珍惜自由民主的正統藍軍，尤其是精通文史和佛法的大老曹興誠，義無反顧的出面引導這股洪流，和綠營合作抗共保台，是台灣前所未見的局面。他說：「藍反共，綠保台，合作對抗紅色中共。」實在是最契合台灣現勢的睿智讜論。

正統藍軍揭竿而起，給國民黨的啟示是，「人在做，孫文和兩蔣都在看，偷雞摸狗沒有好結果」；給民進黨的啟示則是，「忠誠謀國者應高瞻遠矚，摒棄任何形式的沙文主義，讓深綠歸心，也使深藍放心，紅藍即無立足之地矣！」

（作者為退休公務員）

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