林修民 半導體看天下》請台灣人用罷免敦促在野黨 言出必行的「反共」！

目前掌握國會多數的在野黨最迫切的功課不是去反罷免，也不是去凍結預算，更不是去討論對美的關稅，而是趕快追上美國的反共管制。 如此一來、不只可以證明執政黨一直都在扣別人紅帽子，更能如實證明在野黨才是反共的第一選擇。

◎ 林修民

國民黨主席朱立倫在3月26日中常會上表示: 最愛中華民國的是國民黨，真正反共的是國民黨，在黨綱黨章就寫得很清楚堅定反對共產主義、反對共產專政，任何傷害中華民國、傷害全民的，絕對不能接受。

國民黨主席朱立倫。（資料照）

在國民黨主席眼中，國民黨不只反共，國民黨的總召傅崐萁更進一步在4月2日指稱民進黨發動罷免是受到中南海的指示，儼然把國民黨當成台灣唯一抗中保台的代言人。但問題是國際上怎麼看?

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今年3月4日美國參議院軍事委員會參議員蘇利文（Dan Sullivan）在國防次長柯伯吉（Colby）提名的聽證會上就直接點名國民黨正在玩一個危險的遊戲。而被提名的柯伯吉也表示對於在野黨凍結、刪除預算深感不安，上述是美國朝野一致的看法，基本上可以當作全美國對目前在野黨的直接看法。

美國聯邦參議員蘇利文日前對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊此舉為「玩危險遊戲」（dangerous game）。（路透檔案照）

雖然國際上皆不認為台灣的在野黨是如其自稱反共，不過如果其肯改過自新，痛改前非，洗心革面開始擔任抗中保台的先鋒，吾人還是得嘉許在野黨勇於承擔，並給在野黨一個洗心革面的機會。

半導體的重要性

現在全球都知道半導體的重要性，10年前力挺中國紫光併購台灣半導體的國民黨，當初如果是因為無知或許還情有可原，但現在全球幾乎都知道半導體不只應用在國防武器，甚至還包含個人隱私，故美日歐紛紛對中國採取半導體管制。

美國對中共半導體管制

如果以美國為例，美國自從8年前從中興通訊開始就對中國在利用資通訊、半導體能力來入侵民主自由陣營開始有警覺，陸續對華為、中芯，最後包含所有先進的半導體管制，就是防堵中國對自由民主世界的破壞。

美國對中共半導體管制，包含所有先進的半導體管制，就是防堵中國對自由民主世界的破壞。示意圖。（路透檔案照）

如果我們細看美國對中國的半導體管制可以分為人事物三種，再分別與我國相比，我們可以發現:

對事的部分: 美國商務部工業安全局制定了實體清單，上述規定華為、中芯等數百家涵蓋半導體、資通訊、AI等領域，但我國的實體清單卻連上述幾個知名公司中一家都沒有。

對物的部分: 美國管制設備也管制半導體成品，例如管制DRAM 18 奈米以下的半導體設備以及管制邏輯晶片16奈米以下的晶片進入中國，但我國也沒有相關的規定，雖然目前我國沒有如此的半導體設備，但制定規定是一種跟國際上宣示我國自我防衛的決心。

對人的部分: 這部分是我國跟美國差距最大的部分，筆者推測也是美方對我出口管制最為不滿的部分，或許這也是這陣子川普關稅高達64%的原因。

美國規定是只要是「美國人」（不只公民還包含永住權就是綠卡）在中國某些半導體廠工作都必須受到管制，但我國卻只有領國家補助的人員才須受管制。

在美國看來、好像中國要宣稱武統的對象是美國而不是台灣、美國比台灣自己還要緊張。

請大家給在野黨一個反共的機會

綜上、全球都擔心中國武力入侵的我們卻連隔一個遙遠的太平洋的美國比決心都不如，特別是在野黨現在掌控的國會，該賦予行政部門法源管制的部分全部都付之闕如。

看看美國國會，之前未入閣的美國國務卿盧比歐在國會議員期間對於美國對中國出口管制不力多所批評，但如今卻沒有任何一個在野黨議員對我國如此鬆散的出口管制有意見，實在有違在野黨口口聲聲反共熱血高漲的願望。

在野黨目前最迫切的功課就是快速跟上美國的反共管制

目前掌握國會多數的在野黨最迫切的功課不是去反罷免，也不是去凍結預算，更不是去討論對美的關稅，而是趕快追上美國的反共管制。 如此一來、不只可以證明執政黨一直都在扣別人紅帽子，更能如實證明在野黨才是反共的第一選擇。

台灣人的選擇

透過罷免的機會，一個個監督在野黨的立委何時完成反共的半導體管制。圖為罷免連署狀況。（資料照）

而台灣選民能夠做的就是幫助在野黨完成反共的心願，透過罷免的機會，一個個監督在野黨的立委何時完成上述反共的半導體管制，如果他們拖延或是拒絕立刻行動，台灣人就應該馬上罷免這些言行不一危害台灣的親共立委。

（作者為科技專欄作家）

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