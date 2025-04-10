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自由開講》台灣國家的生產力與立法院的職場霸凌

2025/04/10 15:00

◎ 蔡麗惠

最近，立法院的預算審查再度掀起風波，尤其是針對文化部的預算，不少立委大動作凍結，甚至設下刁難條件，例如要求被凍結的八成經費必須提交詳細的書面報告，審查通過後才能解凍。表面上是「監督」，實際上卻是一種職場霸凌——讓文化部疲於奔命，最後影響國家文化的生產力。

中央政府總預算案遭大砍，文化部長李遠（大螢幕前排中）在行政院會哽咽表示，文化人不是要飯的。（資料照）中央政府總預算案遭大砍，文化部長李遠（大螢幕前排中）在行政院會哽咽表示，文化人不是要飯的。（資料照）

這種做法，就像一個霸道主管，不是直接砍掉資源，就是不斷用「職權」壓垮底下的人。今天要你交報告，明天要你補充資料，後天又說內容不夠完整……最後，等累積過多不必要的文件之後，他們才慢悠悠地說：「好吧，看看你寫了什麼。」但此時，時間早已浪費，計畫被拖垮，所有努力白費。

這種霸凌現象，讓人聯想到前陣子勞動部勞動力發展署發生的悲劇——北基宜花金馬分署的一名資訊分析師，因長期承受過大的工作壓力與內部管理問題，在辦公室內輕生，以死控訴台灣地獄般的工作環境。

據報導，他生前長期遭到上級不合理對待，尤其是勞動力發展署北基宜花金馬分署的前分署長謝宜容，不斷要求他修改報告，交出來後再羞辱一番，然後再逼他重做，陷入無止境的消耗戰。這正是典型的職場霸凌：不是直接否定你的工作，就是讓你無止境地重複、被羞辱、被耗光能量，最後在體力上被壓垮。這樣的手法，如今在立法院對文化部的預算審查上，再次上演。

前勞動部勞發署北分署長謝宜容。（資料照）前勞動部勞發署北分署長謝宜容。（資料照）

文化預算的特性本來就不同於一般建設型預算。它需要彈性、需要即時運作，才能讓各種藝文活動順利推展。但立法院這種「凍結加報告」的模式，直接癱瘓了文化部的運作。預算被卡住，活動辦不出來，導致文化產業無法發展，最後卡住預算的這些人又回過頭來批評：「你看，文化活動沒成效，根本不值得投資。」這是一種惡性循環，也是一種「終極版的職場霸凌」。

「文化部不是要飯的。」文化政策是國家發展的重要一環，不是任由職權濫用來刁難的犧牲品。今天如果連文化都無法得到應有的支持，那這個國家究竟還剩下什麼？更重要的是，當「技術性刁難」成為一種職場霸凌手段，今天是文化部，明天就可能是其他部門，甚至是整個政府體制內的公務員。

當立法院的職權濫用成為職場霸凌的工具，受害的將不只是個別機關，而是整個社會的運作與發展。

而勞動部的悲劇也在警示我們——當體制內的高壓環境無法被改變，當「監督」變成「折磨」，當「要求」變成「羞辱」，最後付出代價的不只是個別員工，而是整個國家的運作與人民的福祉。

今天我們看到的是文化部的預算被刁難、勞動署的職員被逼上絕路，但如果這種文化繼續存在，下一個受害的，會是誰？

最諷刺的是，台灣長年缺乏《職場霸凌防治法》，許多勞工、公務員，甚至立法院內的助理，長期在高壓環境下工作，卻無法獲得制度性的保障。而這部本應保護所有勞動者的法律，遲遲無法在立法院推動，原因何在？

因為立法院本身就是職場霸凌的場所。當一個體制內部充滿壓迫與折磨，當「監督」變成「羞辱」，當「要求」變成「消耗戰」，又怎麼可能會真正關心勞工權益？

（作者為聖約翰科大老師與高教工會分部召集人）

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