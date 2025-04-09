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曹興誠八不居士》關稅問題，並非「國難」

台灣今天的「國難」，是投共立委和中共裡應外合，意圖消滅中華民國。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/04/09 15:08

◎ 曹興誠

台灣今天的「國難」，是投共立委和中共裡應外合，意圖消滅中華民國

合力罷免投共叛台的立委，才是團結共赴國難

合力罷免投共叛台的立委，才是團結共赴國難。（資料照）合力罷免投共叛台的立委，才是團結共赴國難。（資料照）

關稅問題，是川普認為，各國（尤其是中國），用不公平手段佔了美國便宜，導致美國巨幅的貿易逆差。所以想用關稅逼各國前去談判，減少美國逆差，如此而已。

解決對美關稅問題，需要政府就關稅、匯率、補貼、進口限制、產業政策、對美採購、國內企業的承受能力等等，作全面精細的計算並和美方坦誠溝通，最後一定會達成協議。國民黨學共產黨，呼籲所謂「團結對抗」，那是搞義和團，絕對壞事。

上次冠狀疫情期間，國民黨拼命鬧事，差點導致防疫失敗，生靈塗炭。而他們則因造謠、挑撥得逞，在立委和地方選舉獲得勝利。

現在國民黨故技重施，又在藉關稅問題，大搞挑撥、造謠，希望引起民間和政府的對立並延誤大罷免的進度

國民黨藉關稅問題，大搞挑撥、造謠，希望引起民間和政府的對立並延誤大罷免的進度。（記者陳逸寬攝）國民黨藉關稅問題，大搞挑撥、造謠，希望引起民間和政府的對立並延誤大罷免的進度。（記者陳逸寬攝）

藍白立委和國民黨地方首長，目前針對關稅問題提出的對策，個個文不對題、荒謬可笑。可見他們都是一堆飯桶，除了做中共的走狗，別無用處。

請大家不要理會國民黨的藉機鬧事，不要停下大罷免的腳步。

罷免內奸成功，就是清除了病毒，台灣才能生存，大家才有未來

加油、加油、加油！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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