自由開講》海峽雷霆-2025A／一場向權力中心報到的表演

◎ 衛重華

「海峽雷霆2025A」操演於4月1日清晨突如其來，中共一如過往採用戲謔與詆毀的輿論戰手法，藉黑悟空、哪吒等角色包裝演習訊息，並透過惡意影片攻擊我國元首，刻意混淆視聽。然而其宣稱「為遏止台獨」的理由，早已淪為無力重複的藉口，實際演訓手段亦不脫過往陳腔，包括戰機、軍艦及火箭軍的聯合演練，內容空泛，缺乏戰略亮點。國防部則早於操演前一日即掌握異常動態，並即時部署兵力應對，展現情報與備戰的成熟能力，粉碎中共「猝然發難」的虛張聲勢。

中國解放軍東部戰區4月1、2日對台發動「海峽雷霆-2025A」軍演，持續威嚇台灣。圖為國軍逢甲艦監控共軍溫州艦。（圖擷取自國防部發言人臉書）

此一操演在名稱尚未出現時便已開展，直到翌日才由中共命名為「海峽雷霆-2025A」，顯示其倉促與內部決策混亂的狀態。諸如「LNG船被嚇跑」的假訊息也在網路廣泛傳播，中共藉由官媒與五毛網軍合流，企圖製造恐慌情緒。然而實際情況是該艘LNG EBISU號船隻僅為提前抵達港口，在外海依序排隊等候，並未出現任何因應演習的異常調度。這場資訊與軍事的雙重操演，在發射火箭軍模擬攻擊永安天然氣設施後匆匆收場，更凸顯其象徵意義大於實戰效果。

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從外媒報導中共東部戰區司令林向陽可能「被消失」的消息來看，不難猜測此次操演極可能是由高層臨時拍板，在缺乏周詳規劃下草率上演。整體而言，從命名延後、內容陳舊、訊息操作笨拙，以及結束倉促等跡象皆可看出，中共對內有政治交差的壓力，對外則欠缺實質戰略成果。與其說這是一場展示軍力的操演，不如說是一次向權力中心報到的「表演性演訓」。

中共發動環台軍演，並造謠「LNG船被嚇跑」的假訊息，企圖製造恐慌情緒。然而實際上LNG船並未出現任何因應演習的異常調度。（資料照）

然而，既然中共自稱此次為2025A演習，意味著未來可能還會有B、C等系列演練，屆時或將有更周密的整合與更具挑釁意圖的行動。國軍當前雖積極推動「立即備戰」演練，確實提升戰備應對效能，但亦須審慎評估是否落入中共「耗兵心、擾軍紀」的圈套，尤其在輿論與節奏皆由中共操控的情況下，更應謹守主動防禦與穩定軍心的準則。中國對台軍演，雖再熟悉不過，但其真正意圖與政治效應，不可不察，不可不防。

（作者為軍人）

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