自由開講》屬於年輕人的「台灣祭」

◎ 藍謙

少年十五二十時，人不輕狂枉少年，這真的是大部分人在年輕時代的最佳生活寫照，那些年荒誕的青春歲月就乘載著年少輕狂，但也因為如此，如今離開校園生活已近二十年，看著新聞媒體報導著賴總統對墾丁「台灣祭」的致意影片，不禁勾起了筆者那些年對「春天吶喊」系列活動的追憶。

屏東縣府邀請賴清德總統擔任墾丁「台灣祭」神秘嘉賓，事前預錄好短影片跟年輕樂迷打招呼，舉「至少我們還有音樂」毛巾，並提醒要多喝水、注意安全，於演唱活動中播出，帶給全場驚喜。（資料照）



自1995年開辦至2019年的「春天吶喊」，是台灣歷史最悠久的大型音樂祭，也是台灣規模最大的國際型音樂藝術文化展演活動，也因年輕人瘋狂追捧之下，熱潮到後面又衍生出「春浪音樂節」、「春宴」等相關活動，在極盛時期的墾丁，同時十幾個舞台24小時不間斷的瘋狂音樂輸出，那些年是屬於回憶年輕的歲月。

隨著時間推移口耳相傳下，每年清明假期往春吶朝聖的年輕人年年遽增，彷彿沒去過「墾丁春吶」就跟不上流行不算年輕一般，恆春半島一帶旅館、民宿一房難求，也外溢出種種的商機，就在舞台下隨音樂瘋狂吶喊之餘，卻引來了毒品藥頭的覬覦，曾幾何時的「春吶」卻變成了毒窟？墾丁一帶的消費水平也逐漸墊高，在媒體的推波助瀾下，逐漸變了調，普羅大眾也有了偏見。



然而，在「春宴」以及「春吶」分別於2019、2020年停辦後，由屏東縣政府在2021年接手舉辦「台灣祭」，在政府機關的強勢主導下，這幾年風評似乎有洗刷過去被汙名化的跡象，除了為防止活動周邊不肖業者趁機惡意炒作或哄抬價格，屏縣府加強稽查，確保市場價格透明、公平；另在活動當下，更多了警察的頻繁巡視與站崗，讓南下隨音樂搖擺釋放壓力的年輕人能得救贖。

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「台灣祭」多元而豐富的音樂型態，在清明春假期間吸引爆滿人潮。（資料照）

筆者認為，就如當初「春吶」的精神，讓音樂及藝術創作者不分年紀、不分族群，擁有多元而豐富的音樂型態，開拓屬於他們的聽眾，並分享內心感動的音樂。讓年輕人能在清明春假南下墾丁找尋自己喜歡的音樂與熱情，享受這迷人的大型音樂party，讓這一場屬於年輕人音樂盛宴的「台灣祭」能長遠的續辦下去，因為年輕，「至少我們還有音樂」！

（作者從公）

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