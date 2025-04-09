黑熊學院》全球經濟洗牌的陣痛期，台灣不能當地獄倒楣鬼

美國最在意兩件事，一是與中國脫鉤，二是貿易逆差。 「貿易逆差」白話是「台灣賺到美國的錢比較多，美國賺到台灣的錢比較少」。 國際間最好的貿易平衡，就是雙方都賺得差不多、都有得到好處。

◎ 黑熊學院



美國這一波的關稅，希望主導全球經濟格局重整。



結論說在前：這場川普發起的關稅之戰，核心重點是「決心讓全球與中國脫鉤」。



這場川普發起的關稅之戰，核心重點是「決心讓全球與中國脫鉤」。示意圖。（歐新社檔案照）

在這波關稅大戰有一個重點被忽略了：美國並不是逼你來談判就結束了。



在面對與美國的全面性對等關稅的應對下，所產生的附帶效果將是：#必然得對中國祭出關稅調整政策。



因為中國在面臨對美國的高關稅下，為消化過勝之產能，勢必得另尋其他國家作為傾銷對象。



為防止隨之轉移的中國產能傾銷，各國在與美國談判貿易條件以降低美國關稅之同時，無可避免地得同步對中國進行關稅之調整，防止中國繞道洗產地。





♦️此時是調整台灣產業結構的最好時機



為什麼川普要這麼做？



原因很多，但最主要因素就是：中國一直藉由移轉產能，藉由「洗產地」傾銷到美國，並逃避關稅。



中國一直藉由移轉產能，藉由「洗產地」傾銷到美國，並逃避關稅。示意圖。（彭博檔案照）

大家如果還記得，2018年也曾打過一次關稅大戰。當時中國貼牌洗產地、利用東南亞（越南、印尼）分散過剩產能。



於此同時，#正是台灣產業的重整時機。



根據中央社報導，台灣2023年對中國（含香港）貿易總額占對外貿易總額28.57%，創下10年來新低，中國角色逐漸成為非「必要條件」。



當務之急是加速產業升級，加強產品的技術含量、多使用美國授權的產品或零件，並減少並最終去「紅色供應鏈」。



例如中國的任何廉價劣質產品、零部件或服務、中國監視器、新疆棉、淘寶。





♦️「黃金逃生通道」？



川普不僅在意中國洗產地並惡意傾銷打壞其他產品市場，透過下方案例就可看出川普真正在意什麼：



一份美國聯邦政府正式修訂文件《Annex III》其中一條9903.01.34條文，被稱為「黃金逃生通道」，可能成為台灣出口美國市場的豁免條款。



這表示：「銷往美國商品只要美國價值占20%以上商品、美國價值部分免稅」。



意思就是，產品輸入美國時（例如蘋果電腦或使用輝達晶片的產品），可以因為使用美國授權（智慧財產權、軟體或關鍵零組件）避免關稅。



川普不僅鐵了心要對抗中國，更期望美國「再度工業化」，誓將早已被掏空的產業鏈重建。



這符合美國的利益，同時使用美國先進的技術與服務，也有助於台灣擴張全球市場。





♦️國際合作：夥伴結盟的禮尚往來



美國最在意兩件事，一是與中國脫鉤，二是貿易逆差。



「貿易逆差」白話是「台灣賺到美國的錢比較多，美國賺到台灣的錢比較少」。



國際間最好的貿易平衡，就是雙方都賺得差不多、都有得到好處。



台灣對美國的貿易平衡策略，是在科技、國防與能源領域擴大結構性採購。圖為F-16V（BLK70）型戰機。（圖：取自洛克希德馬丁官網）

台灣對美國的貿易平衡策略，是在科技、國防與能源領域擴大結構性採購，不只一次性商品，更該包括技術授權與戰略合作，讓雙方形成深度結合的供應鏈夥伴。



♦️國際合作：安全與信任



台灣最能平衡的手段之一，是採購軍事防衛裝備。



這也是為什麼國防部已提出軍事採購清單，各項採購將積極進行，不僅可以平衡兩國之間的貿易，並能給予台灣安全保障。



但又回到台灣內部刪凍國防預算的問題：這危害台灣安全，也危害平衡台美之間的貿易利益。





♦️誰還在胡說八道要讓台灣走回頭路？



包括台灣，有50個國家願意與白宮談判，例如越南也很快提出「採取零關稅」政策，與台灣提出的因應策略類似。



唯一堅持不談判且祭出「全面關稅報復」的只有中國，勢必會在這波關稅大戰中損失慘重。



趙少康竟說：「應全面開放中客來台觀光、爭取中國賺千億生意」。（資料照）

今天（0407）中國國民黨趙少康說：「在關稅問題釐清前，賴清德總統敢不敢下令停止台灣對美國的一切投資？」、「應全面開放中客來台觀光、爭取中國賺千億生意」。



中客觀光產值何時達到千億過？根本把台灣人當白痴。



懂門道都知道，中客觀光戲法大多數都灌給中資的旅行社、購物團，真正台灣人的中小企業與在地產業根本賺不到。



觀光業靠得就是國際景氣，如果大家都沒賺到錢，誰能出來觀光？



傅崐萁甚至還說「當初藍白刪除總預算一千多億，正好可以因應這次關稅衝擊」。



恰恰相反。刪預算不但危害台灣防衛安全、還失信於美國，原本答應採購的裝備武器都沒辦法買、讓台灣失去與美國談判與貿易平衡的手段。



尤其中國現在是被課重稅的「前段班」，中國國民黨還要把台灣繼續跟中國綁在一起？



談判有很多種方式，但選擇走回頭路跟中國掛鉤，這就是把台灣綁在炸彈上，坐上失速列車奔赴懸崖。



全球經濟洗牌的陣痛期，台灣不能當地獄倒楣鬼。（取自貼文）



這場關稅戰，台灣完全能化危機為轉機，利用轉機創造商機。



這是一段全球經濟的陣痛期，對抗中國的浪潮早已掀起。



面臨這波經濟大洗牌，最怕的是站錯隊伍，洗牌後發現自己站到中國那一邊，變成地獄倒楣鬼。



台灣如果選擇逆向行駛，只會跟中國一起雙雙滅亡。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：





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