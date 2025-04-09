晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》全球經濟洗牌的陣痛期，台灣不能當地獄倒楣鬼

美國最在意兩件事，一是與中國脫鉤，二是貿易逆差。 「貿易逆差」白話是「台灣賺到美國的錢比較多，美國賺到台灣的錢比較少」。 國際間最好的貿易平衡，就是雙方都賺得差不多、都有得到好處。
黑熊學院

黑熊學院

2025/04/09 21:00

◎ 黑熊學院

美國這一波的關稅，希望主導全球經濟格局重整。

結論說在前：這場川普發起的關稅之戰，核心重點是「決心讓全球與中國脫鉤」。

這場川普發起的關稅之戰，核心重點是「決心讓全球與中國脫鉤」。示意圖。（歐新社檔案照）這場川普發起的關稅之戰，核心重點是「決心讓全球與中國脫鉤」。示意圖。（歐新社檔案照）

在這波關稅大戰有一個重點被忽略了：美國並不是逼你來談判就結束了。

在面對與美國的全面性對等關稅的應對下，所產生的附帶效果將是：#必然得對中國祭出關稅調整政策。

因為中國在面臨對美國的高關稅下，為消化過勝之產能，勢必得另尋其他國家作為傾銷對象。

為防止隨之轉移的中國產能傾銷，各國在與美國談判貿易條件以降低美國關稅之同時，無可避免地得同步對中國進行關稅之調整，防止中國繞道洗產地。


♦️此時是調整台灣產業結構的最好時機

為什麼川普要這麼做？

原因很多，但最主要因素就是：中國一直藉由移轉產能，藉由「洗產地」傾銷到美國，並逃避關稅。

中國一直藉由移轉產能，藉由「洗產地」傾銷到美國，並逃避關稅。示意圖。（彭博檔案照）中國一直藉由移轉產能，藉由「洗產地」傾銷到美國，並逃避關稅。示意圖。（彭博檔案照）

大家如果還記得，2018年也曾打過一次關稅大戰。當時中國貼牌洗產地、利用東南亞（越南、印尼）分散過剩產能。

於此同時，#正是台灣產業的重整時機。

根據中央社報導，台灣2023年對中國（含香港）貿易總額占對外貿易總額28.57%，創下10年來新低，中國角色逐漸成為非「必要條件」。

當務之急是加速產業升級，加強產品的技術含量、多使用美國授權的產品或零件，並減少並最終去「紅色供應鏈」。

例如中國的任何廉價劣質產品、零部件或服務、中國監視器、新疆棉、淘寶。


♦️「黃金逃生通道」？

川普不僅在意中國洗產地並惡意傾銷打壞其他產品市場，透過下方案例就可看出川普真正在意什麼：

一份美國聯邦政府正式修訂文件《Annex III》其中一條9903.01.34條文，被稱為「黃金逃生通道」，可能成為台灣出口美國市場的豁免條款。

這表示：「銷往美國商品只要美國價值占20%以上商品、美國價值部分免稅」。

意思就是，產品輸入美國時（例如蘋果電腦或使用輝達晶片的產品），可以因為使用美國授權（智慧財產權、軟體或關鍵零組件）避免關稅。

川普不僅鐵了心要對抗中國，更期望美國「再度工業化」，誓將早已被掏空的產業鏈重建。

這符合美國的利益，同時使用美國先進的技術與服務，也有助於台灣擴張全球市場。


♦️國際合作：夥伴結盟的禮尚往來

美國最在意兩件事，一是與中國脫鉤，二是貿易逆差。

「貿易逆差」白話是「台灣賺到美國的錢比較多，美國賺到台灣的錢比較少」。

國際間最好的貿易平衡，就是雙方都賺得差不多、都有得到好處。

台灣對美國的貿易平衡策略，是在科技、國防與能源領域擴大結構性採購。圖為F-16V（BLK70）型戰機。（圖：取自洛克希德馬丁官網）台灣對美國的貿易平衡策略，是在科技、國防與能源領域擴大結構性採購。圖為F-16V（BLK70）型戰機。（圖：取自洛克希德馬丁官網）

台灣對美國的貿易平衡策略，是在科技、國防與能源領域擴大結構性採購，不只一次性商品，更該包括技術授權與戰略合作，讓雙方形成深度結合的供應鏈夥伴。

♦️國際合作：安全與信任

台灣最能平衡的手段之一，是採購軍事防衛裝備。

這也是為什麼國防部已提出軍事採購清單，各項採購將積極進行，不僅可以平衡兩國之間的貿易，並能給予台灣安全保障。

但又回到台灣內部刪凍國防預算的問題：這危害台灣安全，也危害平衡台美之間的貿易利益。


♦️誰還在胡說八道要讓台灣走回頭路？

包括台灣，有50個國家願意與白宮談判，例如越南也很快提出「採取零關稅」政策，與台灣提出的因應策略類似。

唯一堅持不談判且祭出「全面關稅報復」的只有中國，勢必會在這波關稅大戰中損失慘重。

趙少康竟說：「應全面開放中客來台觀光、爭取中國賺千億生意」。（資料照）趙少康竟說：「應全面開放中客來台觀光、爭取中國賺千億生意」。（資料照）

今天（0407）中國國民黨趙少康說：「在關稅問題釐清前，賴清德總統敢不敢下令停止台灣對美國的一切投資？」、「應全面開放中客來台觀光、爭取中國賺千億生意」。

中客觀光產值何時達到千億過？根本把台灣人當白痴。

懂門道都知道，中客觀光戲法大多數都灌給中資的旅行社、購物團，真正台灣人的中小企業與在地產業根本賺不到。

觀光業靠得就是國際景氣，如果大家都沒賺到錢，誰能出來觀光？

傅崐萁甚至還說「當初藍白刪除總預算一千多億，正好可以因應這次關稅衝擊」。

恰恰相反。刪預算不但危害台灣防衛安全、還失信於美國，原本答應採購的裝備武器都沒辦法買、讓台灣失去與美國談判與貿易平衡的手段。

尤其中國現在是被課重稅的「前段班」，中國國民黨還要把台灣繼續跟中國綁在一起？

談判有很多種方式，但選擇走回頭路跟中國掛鉤，這就是把台灣綁在炸彈上，坐上失速列車奔赴懸崖。

全球經濟洗牌的陣痛期，台灣不能當地獄倒楣鬼。（取自貼文）全球經濟洗牌的陣痛期，台灣不能當地獄倒楣鬼。（取自貼文）

這場關稅戰，台灣完全能化危機為轉機，利用轉機創造商機。

這是一段全球經濟的陣痛期，對抗中國的浪潮早已掀起。

面臨這波經濟大洗牌，最怕的是站錯隊伍，洗牌後發現自己站到中國那一邊，變成地獄倒楣鬼。

台灣如果選擇逆向行駛，只會跟中國一起雙雙滅亡。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書