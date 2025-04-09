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沈榮欽國際視野》微知識：瞭解美國關稅稅率

目前仍不確定的是，川普要以「對等關稅」逼迫其他國家減少關稅、降低非關稅貿易壁壘，然後再降低關稅，還是真的鐵了心要一路加油到底，維持高關稅不降。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/04/09 09:30

◎ 沈榮欽

歷史上美國關稅稅率一直很高，主要是因為關稅是聯邦政府的主要收入來源，如同我在《上報》專欄文章所寫的：

「當華盛頓任命漢彌爾頓為財政部長時，他的首要任務之一是如何償還獨立戰爭所累積的高額債務，除了提高關稅之外，他也曾建議開徵消費稅，但是因為國會拒絕，所以最後仍然必須以高關稅來支應。」

「從 1798 年至 1913 年間，關稅佔聯邦收入的比例居高不下，始終維持在 50% 至 90% 之間。如今這一數字僅佔 2%，所得稅成為主要收入來源，其累進稅的特性比關稅更公平。這也是川普提到『從 1870 年到 1913 年，我們是全球最有錢的國家。當時我們是一個關稅國家，之後他們才開始實行所得稅』的原因。」

美國總統川普2日公布對等關稅。（法新社檔案照）美國總統川普2日公布對等關稅。（法新社檔案照）

「川普所崇拜的麥金利關稅，使得所有進口商品的平均關稅從 38% 增加到 49.5%，從今天的角度來看，即使在《麥金利關稅法案》通過之前，美國 38% 的關稅也不低。」

「美國關稅下降是在二戰後期發生的事，直到 1948 年「關稅暨貿易總協定」（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）成立之後，各國關稅才開始大幅下跌。」

「GATT在 1995 年轉型為「世界貿易組織」（World Trade Organization, WTO），進一步促成全球低關稅，尤其是 1997 年 WTO 通過的「資訊科技協定」（Information Technology Agreement, ITA），確立資訊產品免關稅，讓台灣等資訊科技生產大國受益良多。」

其實在八〇年代柴契爾夫人發起，雷根接棒的「新自由運動」之後，關稅就已經降到極低的水準，WTO 其實是促進世界各國進一步降低關稅，讓全球化盛行。

但不是所有人都贊同全球化，例如哈佛的貿易專家 Dani Rodrik 之前就屢屢呼籲全球化已經過了頭，成為「超全球化」，而主張降低一點全球化的速率。法國的皮凱提（Thomas Piketty）更是以詳實的資料，說明這段時期貧富差距惡化的情形。川普如果真的打算以關稅取代所得稅，可能同樣會加劇貧富差距。

川普關稅上調是二戰以來最大幅度。（取自貼文）川普關稅上調是二戰以來最大幅度。（取自貼文）

圖中對川普發動貿易戰的關稅只是預估，現在看來，比當初預估的更高，不過仍和川普醉心的一戰前超高關稅無可比擬。目前仍不確定的是，川普要以「對等關稅」逼迫其他國家減少關稅、降低非關稅貿易壁壘，然後再降低關稅，還是真的鐵了心要一路加油到底，維持高關稅不降。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書：

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