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自由開講》向股神巴菲特學習 保持冷靜

2025/04/12 10:30

◎ 邱世長

根據《自由時報—自由財經》6日「全球股市暴跌如何應對 巴菲特給『這句金言』」之報導，美國川普總統宣布徵收「對等關稅」後，全球股市重挫，股民哀鴻遍野，道瓊指數跌幅達1400點，歐洲股市下跌逾4%，台灣的國安基金是否在今日（7日）進場護盤？閣揆在今日（7日）嚴陣以待，不敢掉以輕心。

股神巴菲特在股市暴跌時，曾給出經典建議：「當周圍的人都失去理智時，保持冷靜」。股民如果手中持有「績優股」，例如台積電，不必急於拋售，靜觀其變，或許可以因此和股神巴菲特一樣，大賺一筆！

股神巴菲特在股市因關稅公告暴跌時給出經典建議：「當周圍的人都失去理智時，保持冷靜」。（資料照，美聯社）股神巴菲特在股市因關稅公告暴跌時給出經典建議：「當周圍的人都失去理智時，保持冷靜」。（資料照，美聯社）

筆者也是台積電的小小股民，看到台積電股價從1100元，跌到近日的942元，雖是心疼，卻也沒有急於拋售台積電股票！

巴菲特在《紐約時報》撰寫的經典專欄文章曾言：「當別人貪婪時我恐懼，當別人恐懼時我貪婪。」筆者謹記在心，只要台積電這張股票，後市可期，我就會繼續持有。

人工智慧晶片巨頭輝達股價曾經獨占股市鰲頭，但在4日收盤暴跌至94.31美元，也跌破100美元的重要心理關卡，這令國人難以置信。

股市的起起落落，本是常態，全世界的半導體行業，在美國川普關稅措施下，都瀰漫著集體恐慌，台灣股民更需要處變不驚，學習股神巴菲特！

我們在國際亂局中，更該學習智者的名言！拉迪亞德．吉卜林的詩《如果》：「如果你在周圍所有人都失去理智的時候，還能保持冷靜…如果你可以等待…」。

股神巴菲特「保持冷靜」就是成功者身上的共同特質，值得我們效仿與學習。

（作者為教育人員）

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