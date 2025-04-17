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健康醫療網》情緒不穩是個性問題？婦科醫師解析 女性荷爾蒙起伏的關鍵時刻

健康醫療網

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2025/04/17 08:30

◎ 健康醫療網

「是否曾經覺得某些日子特別容易煩躁、情緒低落，甚至對小事反應過度？有時候，這不是個性問題，而是荷爾蒙在作祟。」惠心婦產科小兒科診所副院長陳姿伶醫師表示，女性的情緒波動與體內兩大荷爾蒙——動情素與黃體素的變化密切相關。

在月經週期的前半段，動情素（雌激素）逐漸上升，能讓大腦細胞活躍，維持愉悅心情，這段時間女性通常感覺狀態良好、思考靈敏，學習或工作表現也較佳。然而，進入排卵期後，動情素下降、黃體素上升，黃體素雖然能穩定情緒，卻也可能讓人感覺到低落、疲倦，甚至影響腦部血流，導致焦慮、易怒或輕微憂鬱。「到了經期前幾天，動情素降到最低，這時候女性最容易情緒不穩，有些人甚至會變得比較退縮、對事物提不起勁。」陳姿伶醫師補充道。

大多數女性在月經週期前後會有輕微情緒變化，但約2%的女性可能罹患「經前不悅症候群」（Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD），這已被精神科視為一種疾病。（取自貼文）大多數女性在月經週期前後會有輕微情緒變化，但約2%的女性可能罹患「經前不悅症候群」（Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD），這已被精神科視為一種疾病。（取自貼文）

情緒起伏劇烈？可能是「經前不悅症候群」

大多數女性在月經週期前後會有輕微情緒變化，但約2%的女性可能罹患「經前不悅症候群」（Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD），這已被精神科視為一種疾病。「PMDD患者的情緒起伏比一般的經前症候群（PMS）更為嚴重，可能出現憂鬱、焦慮、失眠，甚至影響日常生活與人際關係。」陳姿伶醫師表示，如果情緒變化已影響到工作、家庭生活，甚至出現自傷或攻擊行為，就應該尋求專業的協助。目前醫療上可透過病史評估、抽血檢查來確認是否與荷爾蒙波動有關，並提供適合的治療方式，如短期荷爾蒙療法或精神科藥物的介入。

為何青春期與懷孕期　心情特別不穩？

青少年在青春期時情緒忽高忽低，除了動情素與黃體素，還因為促性腺激素（GnRH）、黃體激素（LH）與濾泡刺激素（FSH）等多種荷爾蒙劇烈地變化。「這些荷爾蒙變化不僅影響身體發育，也會讓青少年的情緒變得更敏感，例如開始對外表在意、產生自我認同問題，甚至可能突然變得煩躁、焦慮。」陳姿伶醫師指出，當荷爾蒙尚未達到穩定狀態時，情緒的起伏也會更加明顯。

而懷孕期間，除了動情素與黃體素，還有HCG（人類絨毛膜性腺激素）、催產素、鬆弛素與泌乳激素等多種荷爾蒙作用，讓孕婦的身心狀態有如搭乘雲霄飛車。陳姿伶醫師表示「黃體素的上升會讓孕婦容易疲倦、嗜睡，而催產素則可能讓身體緊繃，增加焦慮感。此外，孕婦還要面對體重增加、妊娠紋、對胎兒健康的擔憂，這些壓力的疊加，讓懷孕期間的情緒波動變得更加明顯。」

更年期「情緒暴走」、失眠與焦慮怎麼辦？

進入更年期後，動情素與黃體素大幅下降，這不僅影響情緒，還可能導致失眠、煩躁、焦慮等問題。陳姿伶醫師指出「動情素下降會影響大腦的血清素與多巴胺，讓女性更容易感到憂鬱與焦慮，而黃體素的減少則可能讓睡眠品質變差。」

不過，更年期只是一個過渡期，隨著身體慢慢適應，情緒也會逐漸穩定。陳姿伶醫師補充道「有些女性可能需要幾年時間適應，但停經後，當荷爾蒙趨於穩定，情緒問題通常會有所改善。」

如何穩定荷爾蒙影響的情緒？醫師教5招調適

面對荷爾蒙影響的情緒波動，除了藥物治療，透過生活習慣的調整也能有效改善。

1.規律運動：瑜伽、伸展運動有助於穩定情緒，適量運動還能減少體重過重帶來的荷爾蒙不穩定問題。

2.健康飲食：減少高油脂、高鹽食物，攝取足夠蛋白質與維生素，有助於荷爾蒙平衡。

3.練習放鬆技巧：透過深呼吸、冥想降低焦慮感，提高情緒穩定度。

4.維持社交互動：與親友保持聯繫，避免因情緒低落而封閉自己。

5.睡眠充足：培養良好的睡眠習慣，避免熬夜或過度刺激大腦，讓荷爾蒙維持穩定。

「如果情緒波動嚴重影響生活，甚至讓自己感到無法控制，就應該尋求專業醫療協助。」陳姿伶醫師提醒，女性的一生都會經歷不同的荷爾蒙變化，透過了解荷爾蒙對情緒的影響，搭配健康生活習慣與適當的醫療支持，能夠更從容地面對每一個階段的挑戰。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者林韋彤報導 情緒不穩是個性問題？婦科醫師解析　女性荷爾蒙起伏的關鍵時刻

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