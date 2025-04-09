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一個律師的筆記本》高調赴中移植 有想過器官哪來的嗎？

前往中國移植器官，儼然已經變成一個產業了。跑去中國接受這種手術的人，真的沒有想過那些器官是怎麼來的嗎？
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/04/09 11:30

◎ 陳怡凱

重新回顧一下彰化地檢去年破獲中國器官仲介集團的新聞稿：

「合計每名病患肝臟移植總計需費新臺幣（下同）500萬元至 750 萬元，腎臟移植總計需花費 300 萬元至 350 萬元不等⋯向病患收取費用後，即由楊○○聯繫病患與青島大學附設醫院醫師，前往大陸地區，進行器官移植手術。」

「本件於查證過程遺憾發現，多數病患在器官移植後之存活時間僅有2、3年，甚至有病患因器官移植失敗而不治或回國後一周內即過世之情形，足認具有仲介對價、不透明之器官移植醫療風險性極高。」

彰化地檢署去年破獲中國器官仲介集團。（取自貼文）彰化地檢署去年破獲中國器官仲介集團。（取自貼文）

想活下去是人之常情，這一點無可厚非。

不過，前往中國移植器官，儼然已經變成一個產業了。跑去中國接受這種手術的人，真的沒有想過那些器官是怎麼來的嗎？

有人活，就有人死。

當然他們可以說：我就覺得是有人剛好往生、幸運配對成功啊。其他事情我怎麼會知道？我為什麼要知道？

「剛好」是嗎？

產業鏈是不可能靠「剛好」建立起來的。

這個產業鏈是怎麼來的，大家心裡有數。

TANK去年11月於中國接受心肝聯合移植手術，目前恢復狀態良好。（資料照）TANK去年11月於中國接受心肝聯合移植手術，目前恢復狀態良好。（資料照）

還是回到那句老話：想活下去是人之常情，生病自然也不是患者的錯。然而，有些事情真的不值得宣揚。一旦作了，就是在打開地獄之門。

何況作了這種手術是不是就能好好活下去？也還難說得很。

註：彰檢公告出處

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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