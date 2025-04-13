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自由開講》教育部的幸福學習 教保人員的「血汗假日」?!

2025/04/13 11:30

◎ 楊逸飛

教育部最近在推動「活到老、學到老」終身學習政策時，可謂大張旗鼓、鋪天蓋地地宣揚自己是如何重視政府機關及學校員工的學習制度。各種帶薪進修、公假、經費補助，甚至還制定獎勵辦法來表揚績優機關，真是做得滴水不漏，讓人不禁感慨：原來教育部的溫情只留給了特定群體。台電、文藻外語大學等機構被樹立為模範，透過多元方案與創新模式提升員工幸福感與效能。看起來，教育部的政策真是「人性化」到令人羨慕。

教育部大力推動政府機關及學校建立「優質的員工學習制度」，給予績優單位獎勵及表揚。圖為教育部政次葉丙成安排企業界名師，為教育部文官及大學校長上品牌及企業策略思維。 （圖擷取自葉丙成臉書）教育部大力推動政府機關及學校建立「優質的員工學習制度」，給予績優單位獎勵及表揚。圖為教育部政次葉丙成安排企業界名師，為教育部文官及大學校長上品牌及企業策略思維。 （圖擷取自葉丙成臉書）

然而，這份「人性化」似乎只適用於特定的「人」。教保服務人員，尤其是幼兒園老師，卻被教育部徹底邊緣化，甚至可以說是被犧牲掉了。根據《教保服務人員條例》第34條規定，教保服務人員每年需參加18小時以上的教保專業知能研習。這項規定本意或許是為了提升教保人員的專業能力，但在實際執行中，卻成了幼兒園老師的「假日殺手」。畢竟，這些研習幾乎都安排在假日進行，老師們不得不犧牲自己的休息時間，硬著頭皮完成這項義務更可笑的是，若未完成研習，還要依照《教保服務人員條例》第48條被罰款一千到六千元。教育部的邏輯似乎是：「不僅要你學，還要罰你錢，讓你記住學習的重要性。」

相比之下，教育部對政府機關及學校員工的學習制度，簡直是溫柔到令人落淚。鼓勵各單位編列學習經費，提供帶薪進修、公假，還有各種支持措施。台電、文藻外語大學等機構更是被樹立為典範，營造出一片幸福學習的氛圍。可是，幼兒園老師的研習呢？別說帶薪進修，很多縣市政府甚至連公假都不肯給，要求老師犧牲自己的假日去研習更荒謬的是，有些縣市政府雖然提供補休，但當老師想使用補休時，學校端卻根本沒有提供代理人力資源，讓補休成了一紙空談。教育部的態度似乎是：「你們教保人員的假日，不就是拿來用的嗎？」

教保服務人員的專業知能研習幾乎都安排在假日進行，老師們不得不犧牲自己的休息時間，硬著頭皮完成這項義務。圖為幼教老師教學示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）教保服務人員的專業知能研習幾乎都安排在假日進行，老師們不得不犧牲自己的休息時間，硬著頭皮完成這項義務。圖為幼教老師教學示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

這種厚此薄彼的現象，赤裸裸地反映了教育部對教保服務人員的輕視，教育部完全忽略了研習時間安排的彈性化、代理人員的資源配置，以及更完善的補休制度。這種冷漠的政策，讓幼兒園老師陷入了工作與休息時間的矛盾，甚至可能影響其身心健康及教學品質。教育部口口聲聲說要提升幼兒教育品質，但實際上卻在削弱基層教保人員的工作條件，這難道不令人憤怒嗎？

教育部若真有心改善幼兒教育品質，就應該重新檢視對教保服務人員的研習政策。參考政府機關及學校員工學習制度的成功經驗，提供更多的支持措施。例如，將研習時間安排在工作日，並提供代理人員資源，減輕幼兒園老師的負擔。否則，教育部的「活到老、學到老」政策，恐怕只是一場冠冕堂皇的表演，留給基層教保人員的，只有無止境的壓榨與犧牲，往後還有誰願意進來幼兒教育現場呢？

（作者為幼教老師、全教總幼教主委）

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