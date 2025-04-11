自由開講》「統戰」與「武統」是糖衣毒藥，非言論自由

◎ 儀安

「統戰」不是溝通，是滲透與顛覆

國民黨立委陳玉珍日前將中共的「統戰」稱作一種「溝通」，這樣的說法不僅罔顧事實，更是對國人認知安全的嚴重傷害。

國民黨立委陳玉珍指出，中共的「統戰」就是「統一戰線」，是一種溝通的方式。（資料照）

所謂「統戰」，在中共的政治語彙中，從來不只是坐下來談話，而是利用壓力與誘惑、混合各式灰色操作，將台灣拉入其政治控制之中。從資助親中候選人選舉、操控網紅製造假訊息、滲透媒體輿論、到軍機軍艦日夜擾台、打壓我國外交空間，這些手段無一不是「統戰」的組成。說白了，這是一場有系統、有組織的「認知作戰」，目的不是溝通，而是癱瘓台灣社會的免疫系統，最終將台灣吞併。

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「武統」是假包裝的侵略行為，非言論自由的保護傘

最近有名親中媒體人竟將「武統」與「台獨」並列為言論自由，這種邏輯簡直荒謬至極。主張統一或獨立的政治立場，固然可以在民主社會中討論；但以「武力」為手段的主張，則早已越界。

鼓吹「武統」者本質上是威脅要對台灣社會發動戰爭與屠殺，與恐怖分子揚言攻擊無異。若我們今天對這種言論視而不見、姑息以待，無異於接受在自己家中有人大聲嚷嚷要引入惡勢力屠殺全家而無動於衷。無論在任何成熟的民主法治國家，鼓吹暴力侵略從來不是言論自由的保護對象，而是司法與道德應該嚴厲譴責與處置的行為。

國防，是自由民主最堅實的防線

面對中共以「統戰」與「武統」雙管齊下對台灣展開的認知與實體攻勢，我們更應該支持國軍與堅實的國防政策。正是國軍日以繼夜捍衛海空邊境，使我們能在民主制度下自由表達意見，不被強權恫嚇所屈服。每一次共機擾台的驅離、每一場軍演的備戰，背後都是對中共擴張野心的有力回應，也是對台灣社會安定的最基本保障。無論是擴大全民國防教育、提升科技戰力、強化軍民合作，都是今日台灣必須持續深化的戰略路線。

國防是自由民主最堅實的防線。圖為國防部3月執行「立即備戰操演」，陸軍金門防衛指揮部在金門大橋烈嶼端進行「戰備偵巡」重要防護目標應援演練。（資料照）

結語：勿讓敵意言論披上民主外衣

「統戰」與「武統」不只是中共的戰略話術，更是對台灣社會自由民主最嚴重的挑戰。將這些侵略性的詞彙包裝為理性對話，無異於讓狼披上羊皮，混入我們的村莊。我們必須警覺、反駁、並堅決抵制任何以自由之名行顛覆之實的言論，才能保住我們賴以為生的自由生活方式。民主並非軟弱的代名詞，當威脅來臨時，堅守底線就是最重要的防線。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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