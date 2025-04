名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》川普瘋了嗎？論「貿易」當做一種國家權力展示的手段

今天川普的世界觀就是在於,他相信美國已經撐不住「世界警察」的角色了,再也無法負擔二次世界大戰後所建構起來的國際秩序了,於是他懷念起19世紀的美國,而現在的關稅大戰、終結全球化,就是川普給美國下的處方簽。他認為美國需要用金融工具和關稅來維持全球影響力。

川普的貿易戰震驚全球,他用貿易逆差來計算關稅也是史無前例的作法,以致於有不少人說,應該請心理學家來分析川普,而不是請經濟學家。不過,其實他的世界觀其來有自。

「地緣經濟」作為國家權力的延伸



英國《金融時報》記者及專欄作家Gillian Tett在一篇最新的文章當中介紹了著名的經濟學家赫緒曼(Albert Hirschman,他最知名的作品是《叛離、抗議與忠誠》以及《反動的修辭》)的作品,他有一本長期被世人忽略的作品又再度引起人們的注意:《國家力量與外貿的結構》,National Power and the Structure of Foreign Trade。



作者Gillian Tett提到,在川普眼中的世界經濟,跟我們長期所認知的世界經濟模式是很不一樣的。我們現在全球化的經濟是由亞當斯密(Adam Smith)以及李嘉圖(David Ricardo)所提出的「比較利益」法則所建構出來的,但是在赫胥曼的書中提到,貿易其實也有可能就是國家力量的延伸。



在這種世界觀底下,所有的經濟行為都會是「地緣經濟」(Geoeconomics)。

赫緒曼提出:當一個主權國家把對外貿易視為一種國家意志的展現,則國家就會籍此去追求更多的國家權力,而不只是一種貿易。“so long as a sovereign nation can interrupt trade with any country at its own will, the contest for more national power permeates trade relations”.



長期以來我們似乎太過於習慣身處在全球化的世界,而在全球化的世界當中,許多國際關係的理論都只會把國家的權力用硬實力(軍事實力)或經濟實力去定義,但似乎很少有人會把「對外貿易」當做一種展現權力的武器。



在赫緒曼的眼中,商業的行為可以成為一種讓其他較弱小國家臣服的「帝國主義」的一種模式,而這種模式不需要使用武力去征服別人。“commerce as . . . a model of imperialism which did not require ‘conquest’ to subordinate weaker trading partners.”



川普的世界觀和趨勢



而這個就是目前川普以及他身邊團隊成員們的世界觀,一種十九世紀末最盛行的世界觀。



川普理想中的世界是19世紀的世界,對美國來說,它的影響力足以稱霸西半球的世界,整個東半球則是列強爭霸的舊大陸。

今天川普的世界觀就是在於,他相信美國已經撐不住「世界警察」的角色了,再也無法負擔二次世界大戰後所建構起來的國際秩序了,於是他懷念起19世紀的美國,而現在的關稅大戰、終結全球化,就是川普給美國下的處方簽。他認為美國需要用金融工具和關稅來維持全球影響力。



小國與美國霸權的核心



目前針對這個主題最先提出研究的是Christopher Clayton, Matteo Maggiori and Jesse Schreger等三位經濟學家。他們在”Putting Economics Back Into Geoeconomics”這篇文章當中提出,有三大必須注意的趨勢。



首先,對任何國家,尤其是小國來說,都不能夠太過依賴單一的大國。愈是依賴單一大國,對一個國家的經濟來說會愈脆弱。



第二,美國的霸權主要來源並不是製造業(因為中國目前掌控著許多個製造產業鏈),而是「金融體系」,以及圍繞著美元所建構的體系 dollar-based system。

如果要了解川普的政策,必定需要研究他對金融體系的政策,而不是單純看製造業,這是任何國家想要回應的時候一定必須要了解的。(這也就是為什麼川普政府先前一直在指控別的國家「操控匯率」)



第三,在這樣的體系當中,一個霸權的地位維持,關鍵在於其他國家有沒有找到替代的方案。如果有愈來愈多的國家去尋求替代方案,則美國的政策就一定會失敗。

美國對俄羅斯的制裁之所以失敗,也是因為俄國能找到替代方案(例:找到其他國家去賣能源,以及和中國之間的合作等等)

貿易戰背後的佈局



綜合上述,我們應該可以得到一個結論:現在川普政府關切的不是只有貨品貿易,還包括整個金融體系,也就是說,關稅戰絕對不會只是關稅本身。現在各國跟美國談判,會包括幾個主要元素:關稅(包括非關稅障礙)、匯率與貨幣政策、對美國的投資(含美國國債),以及對美國的採購(就是所謂貿易逆差的部份)。



這幾天我們也已經看到了,美國官員頻頻出來受訪指出:談判沒有這麼快,優先事項不只有降關稅。我們認為,台灣不管要不要和川普談,都要做好長期接受衝擊的準備。因為川普可能不會立刻和你談好就拿掉關稅,而是大可以先收個一陣子關稅,有真金白銀入袋後再和你談。川普要的是他立刻能和他的選民炫耀的數字,就像他說的,一下從台積電拿到2000億投資,一下又打消對台740億逆差,一下又讓別的國家自願降關稅,「白宮贏了又贏」,這就是他想要製造的效果。



如果談判談得那麼快,對川普有什麼好處?如果協議一下就達成,川普還有什麼好拿出來說嘴的?更何況,台灣課美國的關稅也沒有真的高到哪裡去,實質的關稅早就已經低得不得了,就算把這個關稅歸零了又有誰會有感?



台灣的機會與挑戰



那麼對台灣來說,我們該怎麼面對?

除了要做好準備應對短期衝擊(產業重組,失業潮等等)之外,要知道的是,在十九世紀的時候,小國面對的是帝國主義擴張下的弱肉強食,只能夠在帝國鞭長莫及的狀況下求生。但現在我們台灣不一樣。台灣在地理範圍與人口規模上是小國,但我們在科學技術與經濟實力上面一點都不小。

川普政府透過強硬的關稅政策,這一策略與1980年代雷根時期的「廣場協議」有些相似,旨在縮小貿易逆差、削弱美元,並重振製造業。歷史經驗告訴我們,這類匯率協調往往伴隨著重大代價——廣場協議雖成功促使美元貶值並調整貿易失衡,但也促使日圓急升,重創日本出口,並最終引發資產泡沫與經濟停滯。台灣作為典型的貿易導向國家,將受到這場全球匯率博弈的巨大壓力。然而,這場大洗牌同時也為台灣帶來戰略機遇。政府與央行需聯手應對,穩定資金流動,重新配置外匯儲備,並進一步優化投資環境。



此外,我們有機會,也有能力,創造出更強大的價值產業鏈。在美國想要恢復製造業榮光的此時,台灣絕對可以是其中的一環。(台商過去也曾經在1990年代開始幫助一個隔壁區域大國的製造業興盛起來,不是嗎?)



如果貿易是一種國家意志與權力的展現,那麼台灣的選擇、台灣的佈局,就是我們展現實力的方式。

要往哪個集團前進、與哪些國家合作,這不只是策略選擇,更是地緣政治上的主動出擊。



本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

