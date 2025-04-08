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名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》川普瘋了嗎？論「貿易」當做一種國家權力展示的手段

今天川普的世界觀就是在於，他相信美國已經撐不住「世界警察」的角色了，再也無法負擔二次世界大戰後所建構起來的國際秩序了，於是他懷念起19世紀的美國，而現在的關稅大戰、終結全球化，就是川普給美國下的處方簽。他認為美國需要用金融工具和關稅來維持全球影響力。
名家分享

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2025/04/08 13:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

川普的貿易戰震驚全球，他用貿易逆差來計算關稅也是史無前例的作法，以致於有不少人說，應該請心理學家來分析川普，而不是請經濟學家。不過，其實他的世界觀其來有自。

川普的貿易戰震驚全球。（取自貼文）川普的貿易戰震驚全球。（取自貼文）

「地緣經濟」作為國家權力的延伸

英國《金融時報》記者及專欄作家Gillian Tett在一篇最新的文章當中介紹了著名的經濟學家赫緒曼（Albert Hirschman，他最知名的作品是《叛離、抗議與忠誠》以及《反動的修辭》）的作品，他有一本長期被世人忽略的作品又再度引起人們的注意：《國家力量與外貿的結構》，National Power and the Structure of Foreign Trade。

作者Gillian Tett提到，在川普眼中的世界經濟，跟我們長期所認知的世界經濟模式是很不一樣的。我們現在全球化的經濟是由亞當斯密（Adam Smith）以及李嘉圖（David Ricardo）所提出的「比較利益」法則所建構出來的，但是在赫胥曼的書中提到，貿易其實也有可能就是國家力量的延伸。

在這種世界觀底下，所有的經濟行為都會是「地緣經濟」（Geoeconomics）。

赫緒曼提出：當一個主權國家把對外貿易視為一種國家意志的展現，則國家就會籍此去追求更多的國家權力，而不只是一種貿易。“so long as a sovereign nation can interrupt trade with any country at its own will, the contest for more national power permeates trade relations”.

長期以來我們似乎太過於習慣身處在全球化的世界，而在全球化的世界當中，許多國際關係的理論都只會把國家的權力用硬實力（軍事實力）或經濟實力去定義，但似乎很少有人會把「對外貿易」當做一種展現權力的武器。

在赫緒曼的眼中，商業的行為可以成為一種讓其他較弱小國家臣服的「帝國主義」的一種模式，而這種模式不需要使用武力去征服別人。“commerce as . . . a model of imperialism which did not require ‘conquest’ to subordinate weaker trading partners.”

川普的世界觀和趨勢

而這個就是目前川普以及他身邊團隊成員們的世界觀，一種十九世紀末最盛行的世界觀。

川普理想中的世界是19世紀的世界，對美國來說，它的影響力足以稱霸西半球的世界，整個東半球則是列強爭霸的舊大陸。

川普認為美國需要用金融工具和關稅來維持全球影響力。（美聯社檔案照）川普認為美國需要用金融工具和關稅來維持全球影響力。（美聯社檔案照）

今天川普的世界觀就是在於，他相信美國已經撐不住「世界警察」的角色了，再也無法負擔二次世界大戰後所建構起來的國際秩序了，於是他懷念起19世紀的美國，而現在的關稅大戰、終結全球化，就是川普給美國下的處方簽。他認為美國需要用金融工具和關稅來維持全球影響力


小國與美國霸權的核心

目前針對這個主題最先提出研究的是Christopher Clayton, Matteo Maggiori and Jesse Schreger等三位經濟學家。他們在”Putting Economics Back Into Geoeconomics”這篇文章當中提出，有三大必須注意的趨勢

首先，對任何國家，尤其是小國來說，都不能夠太過依賴單一的大國。愈是依賴單一大國，對一個國家的經濟來說會愈脆弱。

第二，美國的霸權主要來源並不是製造業（因為中國目前掌控著許多個製造產業鏈），而是「金融體系」，以及圍繞著美元所建構的體系 dollar-based system

如果要了解川普的政策，必定需要研究他對金融體系的政策，而不是單純看製造業，這是任何國家想要回應的時候一定必須要了解的。（這也就是為什麼川普政府先前一直在指控別的國家「操控匯率」）

第三，在這樣的體系當中，一個霸權的地位維持，關鍵在於其他國家有沒有找到替代的方案。如果有愈來愈多的國家去尋求替代方案，則美國的政策就一定會失敗。

美國對俄羅斯的制裁之所以失敗，也是因為俄國能找到替代方案（例：找到其他國家去賣能源，以及和中國之間的合作等等）

美國的霸權主要來源並不是製造業，而是「金融體系」，以及圍繞著美元所建構的體系 dollar-based system。（路透檔案照）美國的霸權主要來源並不是製造業，而是「金融體系」，以及圍繞著美元所建構的體系 dollar-based system。（路透檔案照）

貿易戰背後的佈局

綜合上述，我們應該可以得到一個結論：現在川普政府關切的不是只有貨品貿易，還包括整個金融體系，也就是說，關稅戰絕對不會只是關稅本身。現在各國跟美國談判，會包括幾個主要元素：關稅（包括非關稅障礙）、匯率與貨幣政策、對美國的投資（含美國國債），以及對美國的採購（就是所謂貿易逆差的部份）。

這幾天我們也已經看到了，美國官員頻頻出來受訪指出：談判沒有這麼快，優先事項不只有降關稅。我們認為，台灣不管要不要和川普談，都要做好長期接受衝擊的準備。因為川普可能不會立刻和你談好就拿掉關稅，而是大可以先收個一陣子關稅，有真金白銀入袋後再和你談。川普要的是他立刻能和他的選民炫耀的數字，就像他說的，一下從台積電拿到2000億投資，一下又打消對台740億逆差，一下又讓別的國家自願降關稅，「白宮贏了又贏」，這就是他想要製造的效果。

如果談判談得那麼快，對川普有什麼好處？如果協議一下就達成，川普還有什麼好拿出來說嘴的？更何況，台灣課美國的關稅也沒有真的高到哪裡去，實質的關稅早就已經低得不得了，就算把這個關稅歸零了又有誰會有感？

台灣的機會與挑戰

那麼對台灣來說，我們該怎麼面對？

除了要做好準備應對短期衝擊（產業重組，失業潮等等）之外，要知道的是，在十九世紀的時候，小國面對的是帝國主義擴張下的弱肉強食，只能夠在帝國鞭長莫及的狀況下求生。但現在我們台灣不一樣。台灣在地理範圍與人口規模上是小國，但我們在科學技術與經濟實力上面一點都不小。

賴清德總統6日發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出五大因應策略。（圖擷取自賴清德臉書影片）賴清德總統6日發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出五大因應策略。（圖擷取自賴清德臉書影片）

川普政府透過強硬的關稅政策，這一策略與1980年代雷根時期的「廣場協議」有些相似，旨在縮小貿易逆差、削弱美元，並重振製造業。歷史經驗告訴我們，這類匯率協調往往伴隨著重大代價——廣場協議雖成功促使美元貶值並調整貿易失衡，但也促使日圓急升，重創日本出口，並最終引發資產泡沫與經濟停滯。台灣作為典型的貿易導向國家，將受到這場全球匯率博弈的巨大壓力。然而，這場大洗牌同時也為台灣帶來戰略機遇政府與央行需聯手應對，穩定資金流動，重新配置外匯儲備，並進一步優化投資環境。

此外，我們有機會，也有能力，創造出更強大的價值產業鏈。在美國想要恢復製造業榮光的此時，台灣絕對可以是其中的一環。（台商過去也曾經在1990年代開始幫助一個隔壁區域大國的製造業興盛起來，不是嗎？）

如果貿易是一種國家意志與權力的展現，那麼台灣的選擇、台灣的佈局，就是我們展現實力的方式

要往哪個集團前進、與哪些國家合作，這不只是策略選擇，更是地緣政治上的主動出擊。

※本文與 #菜市場政治學 共同推播。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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