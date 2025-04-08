曹興誠八不居士》什麼是「國難」？

「投共幫」不可能和我們「共赴國難」，他們本身，就是我們的「國難」。

◎ 曹興誠

2018年，中共修改憲法，妄稱「台灣是中華人民共和國的領土」，意圖侵吞台灣人共同擁有的，價值起碼50兆台幣的地產，讓台灣人變成「無產階級」，並導致中華民國的滅亡。

這是國難。

賴總統的對策是，不承認中共憲法內容，宣布兩岸兩國互不隸屬，中國是台灣境外敵對勢力。

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賴清德總統日前在國安高層會議後，定調「中國是台灣境外敵對勢力」。（資料照）

國民黨裡的投共幫，有「共赴國難」，支持賴總統，抗拒我們的領土被侵吞嗎？

他們不但不支持賴總統保護國土，反而站在中共立場，咒罵賴總統是台獨，是挑釁，在引起兩岸戰爭。

「投共幫」這樣槍口對內，顯然在和中共裡應外合，意圖消滅中華民國。

關稅問題和股市下跌，比國家滅亡孰輕孰重？投共幫不關心國家滅亡，卻聲稱關心股市和關稅，絕對是虛情假意。他們只會幸災樂禍，擴大問題，絕對不會真心和賴政府合作去解決問題。

上次武漢病毒來襲，我們已經領教過他們的無理取鬧，提油救火，藉機奪取選舉利益。

立法院國民黨團7日舉行記者會，要求馬上召開國是會議，讓朝野一起面對困難、攜手共同解決問題。（資料照）

這次遇見關稅危機，他們又開始胡言亂動，乘機擴權，並想脅迫民進黨中止罷免，讓他們苟延殘喘。

「投共幫」不可能和我們「共赴國難」，他們本身，就是我們的「國難」。

大家儘速罷免這些投共立委，才叫「共赴國難」。驅逐內奸以後，國家恢復了健康，則沒有克服不了的問題。

大罷免萬萬不可停止！這是我們公民覺醒、救國救民的背水ㄧ戰；這次不成功，則退無死所。

大罷免成功在即，讓我們一起加油，加油、再加油！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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