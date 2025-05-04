水是生命的泉源，我們的生命中不能沒有水。在日常生活中，常常聽到「一天至少需要喝幾千cc的水 ，不然身體會因缺乏水分，而無法排毒或代謝不良 ⋯⋯」

◎ 仲美藍

（取自貼文）

水是生命的泉源，我們的生命中不能沒有水。在日常生活中，常常聽到「一天至少需要喝幾千cc的水 ，不然身體會因缺乏水分，而無法排毒或代謝不良 ⋯⋯」

但是，當你問及是不是真的口渴，往往答案並不是口渴，而是覺得一定要補充水份。

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身體是大循環系統，整體運作環環相扣，所以，最好由氣血循環與身心平衡來看待我們的身體運作。

有人主張一年四季飲食需視季節而變化其飲食內容，大體是來說是需要的，但往往很多人可能一年四季都需要補，一年四季都不適合吃冰，一年四季對身體向來怕冷的人而言幾乎只有冬季，反之，有人只有夏季。如果是這樣，絕對不會所有的通則都適合每一個人。

請不要總喜歡對號入座，覺得大家都這麼說一定沒錯，總覺得專家的話就是保證，最重要是每個人都需要多了解自己，從了解中實踐適合自己的飲食生活。

比方說，你工作繁忙、應酬又多，經常晚睡，這樣的生活習慣長期下來造成脾胃失調、陰虛陽亢，很容易口乾舌燥。一般會從結果來談，就是因為水喝不夠，所以口渴，反而不會從原因下手，去調整生活作息。

更勝者，現代很多人是高度用腦工作者，容易逆氣，而引起腸胃機能不張的問題，諸如：消化不良、反胃、胃食道逆流等現象。這樣會尤其喜歡喝冰冷飲，一旦喝了冰冷飲就覺得人舒服許多，這是因為用腦過多，反而容易引起腦部缺氧，喝冰冷飲可以緩解這狀況。所以，很容易越來越依賴這種方式，然而，這便時身體健康每況愈下的開始，千萬不要忽略累積的反撲力道。

我們可以善用水、運用冰冷飲，但前提在了解自己，不要因為害怕跟別人的喝水習慣不一樣，或擔心不這麼做會不健康，就照做。如果能保持好好吃飯、休息與運動，就能更加了解身體的「平衡之道」，不會只抓住一個「多喝水」的概念來養生，這似乎不能帶給你不好好吃飯、不好好休息、不好好運動，只要有做到目前坊間提到的一些吃什麼好、喝什麼好，就等於你有做這些就好。

你可能會擔心如果都不喝水，細胞不就渴死了嗎？你擔心得太多了！關於水的來源，大致可分為兩方面，一則來自大自然的給予，比如說雨水、冰雪，另一方面則來自食物，如蔬菜、水果等，以及我們日常生活中的活動方式及習慣，例如：游泳、泡澡、淋浴、洗衣、煮飯等等。當我們置身於大自然中，空氣裡即蘊含著水氣、冷天的室內亦容易讓人覺得又濕又冷，而我們平日所攝取的食物，如蔬果亦多含水份。善待自己，愛惜自己，時間的運用，千萬不要捨棄好好吃飯、休息與接近大自然。自己一定可以重新調整生活步調，重新開始，絕對不晚。

本文經授權轉載自【綠學院】常常想喝冰飲，真的是因為熱嗎？

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