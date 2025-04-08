名家分享~吳介民》台灣產業「脫中入北」的意義

台灣應該利用每一次的地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向。

◎ 吳介民

#脫中入北

賴清德總統今天針對川普「解放日」關稅的政策回應，初步輪廓與方向是正確合理的。

總統賴清德6日發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，將利用供應鏈的新布局，加強台美產業合作，進一步進入美國市場。（圖擷取自賴清德臉書影片）

台灣應該利用每一次的地緣政治經濟變動，來推動適合自身產業發展的方向。

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賴清德方案中其中一項提到加強對美投資。

這是台灣經濟脫中之後驅動的方向。

台灣產業「脫中」早就開始，始於2008年全球金融危機之後，而那時候是國民黨馬英九第一任總統任內。也就是說，全球經濟動能的邏輯不因台灣執政黨的政治偏好而改變。

但是有能力讀懂全球趨勢的小國政府與企業，可以因勢利導，往自己有利的方向操作。這是從蔡英文政府以來的產業情勢。

圖5可以清楚觀察到台灣產業資本十多年來持續脫中的趨勢，早於美中2018貿易戰之前，只是美中對抗催化了速度。今天，台灣投資於中國的資本已經遠遠少於非中國地區。

圖5：台灣對中國與世界其他地區的投資，1982-2024年（三年移動平均）（取自貼文）



曾經牽動兩岸關係的「台灣對中投資30年大週期」已經明確結束。

因為對中投資週期的式微，台灣與中國貿易互賴關係跟著產生變化，台灣出口集中度對中部分陡降，對美則急升。見圖7。

圖7：台灣對主要貿易國家的出口集中度（取自貼文）



資本脫離中國之後，往哪裡去？

兩個方向：

（1）起初是到其他全球南方國家，如越南和其他東南亞國家，然後到印度，ICT/EMS進一步到墨西哥。

（2）最新的趨勢是，到全球北方國家——美國、日本、歐洲。這一波台資向北方國家前進的動力來自半導體供應鏈的移動，國人耳熟能詳的台積電當然是帶頭大哥。

圖6顯示，台灣到全球北方的投資從2016年開始穩定增加，到最近幾年已經超過到全球南方國家。

圖6：台灣對外投資：全球南方國家對照全球北方國家，1991-2023年（單位：10億美元，三年移動平均）（取自貼文）



台資的「脫中入北」意義重大：台灣的科技製造實力已經可以在全球北方——也就是世界體系所謂的「核心國家」——立足，並且具有競爭力。這是台灣半個多世紀以來加入當代全球化夢寐以求的成果。

川普效應當然會在短期內衝擊台灣的產業，為中小企業帶來經營上的困難。這是政府應該努力作為之處，協助中小企業轉型，適應新的國際情勢。

讓我再重複一次：台灣應該利用每一次的地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向。

台灣在過去半世紀幾次全球政治經濟危機中生存了下來，而且活得很好，愈來愈強。只要沈著對應，台灣不但可以渡過這次全球危機，而且可以更強壯。



（作者為中央研究院社會學研究所研究員）

本文經授權轉載自吳介民臉書

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