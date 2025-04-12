自由開講》言論自由日的省思

◎ 洪昱睿

四月七日是台灣的「言論自由日」，其來由是《自由時代週刊」創辦人、台灣民主前輩鄭南榕先生為了爭取台灣的百分之百「言論自由」，而於一九八九年四月七日將自身鎖在該社內自焚殉道，政府於二〇一六年底所特別制定的國定紀念日。

鄭南榕為了爭取台灣的「言論自由」而殉道。（鄭南榕基金會提供）

這樣的作為，無論在當時來看，或現在而言，都是蠻激烈的一場民主對威權的抗爭。因此我們都應該瞭解到：自由與民主都不是天上掉下來的，都是有那麼多的前輩們付出了各種代價，甚至是生命才換來的，所以這天我們應當要銘記在心。

請繼續往下閱讀...

最近正好因中配鼓吹武統問題，在國內甚囂塵上，這些中配來到台灣，享盡台灣的資源，卻不但不願意融入、認同台灣，還常發影片表示贊成「中共武力統一台灣」，這就是本末倒置了，竟還有人聲援她們時，稱台灣是「台獨政府，乞丐趕廟公」，這種才是真正喧賓奪主的話。

想擁有言論自由就應該真誠地維護言論自由；言論自由這個概念在中國是沒有的。來到台灣，卻不知道珍惜，反倒濫用、曲解它？

而近年來，演藝圈當中不乏所謂的「親中藝人」為了到中國發展賺錢，配合中共矮化台灣，「為私利而舔共，圖荷包之復興」，取財應為之有道，再怎樣「媚共親中」；也不應該再回頭踩幾腳生養自己的大地：台灣。

親中藝人侯佩岑轉發央視「中國台灣省」貼文。（翻攝自微博）

多年前一位台灣本土派歌手「機車光」曾唱了一首《草泥馬先生》，其中有一段歌詞是這樣的，「台灣藝人超沒種，一窩蜂全往中國衝。沒了尊嚴，怎麼對得起台灣祖宗？」

言論自由是有限度的。當然我們瞭解到法國哲學家伏爾泰的名言，「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利。」

但無論是「鼓吹中共武力統一台灣」或發言內容傷害自己出生的土地台灣，都是不該被允許的。我們在此謙卑地紀念「言論自由日」，也希望「假自由之名，行（配合）統戰之實」的人們盡早醒悟。

（作者為語文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法