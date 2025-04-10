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自由開講》西螺迎大甲媽 不該變成權力的算計

2025/04/10 11:30

◎ 許盈盈

今年又到3月瘋媽祖的時候，尤其大甲媽祖由彰化溪州經過西螺大橋進入西螺鎮，這是全鎮的大事情，對我們西螺鎮民而言，不僅是一項信仰傳承，更是榮耀與責任。

每年這個時刻，西螺地方的鄉親、廟方、志工、警消通力合作，就是希望讓媽祖過橋順利，讓信眾平安。地方首長、縣府代表一同迎駕，也早已是多年來的默契與慣例，從未出現爭議。

然而，今年卻突然爆發「掌轎順序」、「搶轎風波」的事件，不禁令人錯愕：為何多年的禮俗，會發生這種狀況？

大甲媽祖遶境至雲林西螺，雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍扶轎起爭議。（記者李文德、黃淑莉攝，本報合成）大甲媽祖遶境至雲林西螺，雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍扶轎起爭議。（記者李文德、黃淑莉攝，本報合成）

大家都很清楚，媽祖面前不分大小官職，站在哪裡不是重點，誠意才是根本以往廖秋萍鎮長都依循傳統站位，尊重禮節、不爭不搶，地方民眾看在眼裡。她是我們鎮上的主事者，也是最早到場協調安排、守在橋邊為媽祖鋪路的人，結果突然在今年，因為有人要搶C位，讓照往例站位的鎮長被誤解為「搶轎」，這讓我們西螺鄉親感到極為不平。

大甲媽行經雲林西螺鎮、二崙鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉五個鄉鎮，各個都是雲林縣的轄區，縣長、立委要座陪、抬轎、敬拜，何愁沒有機會，然而縣長、立委兩姑姪，就在全國轉播的大甲媽面前，上演跟鎮長爭C位的戲碼。

按照慣例，去年我們的站位就是鎮長在前、縣長在後、顏董事長第三，過去並無爭議。為什麼今年會有所改變？西螺鎮民不希望每年媽祖來到西螺，變成誰上鏡頭、誰搶站位的爭奪戰。我們希望媽祖看到的是雲林人團結合作、虔誠敬拜的心意，而不是鏡頭前的爭議與炒作。

媽祖是慈悲的，祂看重的是誠意與信仰，而不是個人的名利。讓我們回歸本心，不讓政治算計破壞我們的信仰活動，讓媽祖的庇佑真正照亮每一位信眾的心。

（作者為西螺鎮民代表）

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