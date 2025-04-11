自由開講》談「富察下獄事件」與公政公約在中國

◎ 陳逸南

近日，「富察下獄事件」發生在中國，引起各界人士熱議，其影響因素之一是聯合國人權兩公約在中國，目前是「二缺一」情況，因為「公民權利和政治權利國際公約」（公政公約）經中國政府簽署了27年（1998~2025年），迄今仍未生效施行。雖然，公政公約是一個多邊的國際條約，在生效後對締約國具有法律的拘束力，卻無法在中國實踐，此為一項事實。

八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共秘密拘捕，指其違反「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年。（翻攝臉書）

查公政公約與經社文公約（經濟、社會、文化權利國際公約）經中國政府的簽署及生效時間如下：

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又查，公政公約的第二部分（第2~5條）是公約的總論部分，規定了公約的原則和基本問題。在第二條第一項規定，本公約每一締約國承擔「尊重和保證」在其領土內和受其管轄的一切個人享有本公約所承認的權利，不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身份等任何區別。

在該條款使用「尊重和保證」兩個用詞。公政公約下設的條約機構——人權事務委員會，在1981年通過的第3號一般意見認為，必須提請締約國注意，公約規定的義務不限於尊重人權，而且各締約國也已承擔義務「保證」在其管轄下人人享有這些權利。

再者，人權具有普遍性，其中的一個含意就是指人權主體的普遍性，也就是說，人權是所有人作為人固有的權利，這就決定了「非歧視原則」在國際人權法中的重要地位。其核心就是非歧視和所有人都平等地享有人權的原則。它規定了公約權利的主體，即「一切人」，包括本國人、外國人（含無國籍人）。它表明，公約規定的公民權利和政治權力涉及個人的基本權利，在適用上是具有普遍意義的。

平心而論，目前聯合國人權兩公約在中國是「二缺一」的情況，發生「富察下獄事件」時，無法實踐以聯合國人權公約保障個人基本權利之原則，是可想而知的事，如果另類思考，以我國已將聯合國人權兩公約國內法典化的思維，來探討「富察下獄事件」，其結果就不一樣了。

（作者為仲裁人）

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