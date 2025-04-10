自由開講》台灣要靠CPTPP跟美國談判？林沛祥的邏輯跳針了

◎ 張之豪

日前，基隆選出的林沛祥立委說：「台灣沒有加入CPTPP，要怎麼跟美國要求？」

但是，美國不在CPTPP裡。

林沛祥說台灣要加入CPTPP才能跟美國談貿易，就像說要加入NBA才能跟大谷翔平這位棒球明星對決一樣，無知到讓人無言。

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以後國民黨要幫林沛祥寫文宣，是不是只能寫「人高馬大，撐傘都不會濕，讚」。

國民黨立委林沛祥。（資料照）

他口中的「要求」，是針對賴清德政府希望美國降低對台關稅、推動雙邊貿易談判所做的評論。

林沛祥委員的發言，乍聽之下，會感覺很厲害，專業名詞很多：「CPTPP」、「關稅戰」、「國安危機」。

但任何稍具一點國際常識的人，可能都會問同個問題：他拿到學位時，帶去的雞腿，是不是真的鮮嫩多汁、又香又好吃？

一、美國不在CPTPP裡

台灣跟美國現在就有雙邊經貿合作機制，TIFA，這些談判過程過去沒停過，現在也在進行中，賴政府可以透過TIFA，也可以與美方開啟新的機制。對一個樂於make a deal的美國總統川普來說，在電話上、停車場、在電梯裡，還是在辦公桌前談判交易，都無所謂，a deal is a deal。

我猜林委員只是想要講一個聽起來很帥的用詞，但他如果想要聽起來很帥，他也可以講其他聽起來很帥的用詞，比如「您好，這包面紙請拿去用」、「總召，小心別淋到雨了」。

2017年美國就退出CPTPP的前身TPP。（路透）

二、CPTPP是多邊貿易協定

現在的問題，是台美之間的雙邊貿易問題，不是多邊貿易協定問題。用一個比較看得懂的概念來形容，現在的關稅問題，台美之間，叫做一對一鬥牛。CPTPP只處理全場比賽，五對五正式比賽。台灣沒有參加這個CPTPP聯賽，台灣一直都是一個三分球很準，控球很強，但沒有球隊可以打的孤獨球員，個人很強，但很少能打團體賽，不是不願意，而是老是被討厭的中国阻擋。

三、加入CPTPP是當務之急嗎？

CPTPP的前身，叫做TPP，在2016年時，曾被視為是經貿全球化的萬靈丹。

到2017年，川普總統決定退出籌組計畫後，被美國抽走了40%的經貿量能，TPP的金身就破了，由日本安倍首相領導繼續籌組CPTPP，期待美國改朝換代日後加入，但拜登總統上任後，仍沒動作，後來，安倍先生又不幸提早離世，缺乏強力領袖國推動，整個CPTPP就算不說不了了之，也是後繼無力。

在2025的現在，林沛祥委員還在講2017年就退流行的CPTPP，很有剉冰舞、葡式蛋塔那種「爆紅一時、迅速退燒」的懷舊感。

四、說「我們沒籌碼，美國會當土匪來搶」

台灣的籌碼，就是傲視全球的半導體製造能力，全球超過九成的先進製程產能（5nm及以下）都在台灣。在美中科技戰與供應鏈重組的背景下，全球科技業、車廠與軍工業都無法不依賴台灣晶片。這不是人情，這是實質的戰略籌碼。

國際貿易講的是交換利益，這是談判的本質。不是單邊施捨，也不是討好。

說一個笑話，林沛祥委員以前在學校裡開設的課程，就叫「國際談判」，但從他的發言，實在很難看出他對國際貿易談判原理有基本的理解，令人難以想像。

台灣的籌碼，就是傲視全球的半導體製造能力。圖為台積電。（資料照）

五、美國不值得跟隨，那他的對策是？

林沛祥委員很膝反射的，賴政府做的一切都沒用，降低關稅沒用、投資加碼無用，那他覺得什麼有用？

當他說「追隨美國的國策是不對的」的同時，他也在主張要跟中国友好，這兩天親藍名嘴似乎也不約而同開始稱讚中国硬起來真牛，對美也祭出關稅，北京就是棒。

美國祭出關稅戰後，對全球各國都是衝擊，多數國家選擇另尋與美溝通的管道，要降低衝擊，要配合調整，這些國家有共同特色，與美國市場有很大的依賴與互補性。而像台灣這樣出口導向的經濟，在此刻，台灣提出多元的因應方案，如改善採購模式、非關稅障礙處理、洗產地對策，正是複雜局勢中務實的策略。

國民黨呢？林沛祥呢？

何不拿出他的雞腿，喔不，拿出他國際貿易知識，給我們瞧瞧？

結果，他拿出來的，就是CPTPP，一個美國沒參加的組織。

再次提醒，美國沒有加入CPTPP。

林沛祥說台灣要加入CPTPP才能跟美國談貿易，就像說要加入NBA才能跟大谷翔平對決一樣，無知到讓人無言。

美國總統川普祭出關稅戰，對全球各國都是衝擊。（路透）

最後，我還是要提醒，請注意那些這時候還在鼓吹要跟中国搞在一起的名嘴與意見，台灣面對32%的美國關稅，已經壓力極大。中国目前面臨的是美國額外加徵的52%關稅，若再加上美國普遍徵收的10%關稅，中国事實上可能正處於高達60%的總關稅壓力，自己早已泥菩薩過江，根本自身難保。

全球都還在美國關稅海嘯的震盪中，現在不是說風涼話的時候，而是要全國上下一起思考：在新的全球關稅衝擊下，台灣要怎麼樣才能有個正常運作的政府，可以調整產業政策，可以補貼弱勢，沒有什麼比現在更需要莊敬自強的時刻。

（作者為基隆市議員）

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