黃澎孝練「孝」話》在美中博弈夾縫中 莫讓紅統勢力將台灣導入中國的萬丈深淵！

基於大陸台商，乃至於若干台灣傳統產業，長期以來與國共兩黨緊密的複雜關係，美國當然會懷疑：他們在美中貿易戰中，將會如何選邊站隊？而美國對台提出僅次於中國的32%高關稅，當然也不無有警告台商的意思在內。

◎ 黃澎孝

美中博弈早已行之有年，尤其在美國時間4月2日，川普總統宣佈展開全球「對等關稅」，並宣佈將對中國商品再增收 34% 的關稅後，中國也在4日宣布將對所有美國商品徵收 34% 的報復性關稅。讓美中貿易戰的戰火陡然飆升！

川普宣布對中國加徵對等關稅後，中國也在4日宣布將對所有美國商品徵收 34% 的報復性關稅。讓美中貿易戰的戰火陡然飆升！。（路透檔案照）

當世界兩大經濟體對撞時，就必然會出現像高棉俗諺所說：「大象打架，螞蟻遭殃」的現象。最明顯的例子莫過於與中國經貿關係緊密的國家，幾乎都成為美國課以重稅的對象，例如：

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柬埔寨：49%

寮國：48%

馬達加斯加：47%

越南：46%

斯里蘭卡：44%

緬甸：44%

泰國：37%

孟加拉：37%

印尼：32%

巴基斯坦：29%

越南紡織工廠。（路透檔案照）

以上這些國家之中如：寮國、柬埔寨、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡都是相當貧窮落後的低度開發國家，他們之所以會成為美國課以高關稅的對象，就是因為這些國家是中國傳產轉移的集中地，或是中國產品洗產地的國家。以致於讓他們淪為被「美國大象」踩踏的「小螞蟻」。

但為何台灣也以僅次於中國被課以32%的高關稅呢？其實，究其根本原因也是因為與中國有關！

眾所周知，自中國改革開放以來，台商一批批帶著上下游供應鏈，甚至於連同海外市場通路湧入中國。多年來，台商不但佔據中國對外貿易相當可觀的比率，在中國的十大出口商中，竟曾有6大台商位居前茅。

近年來，隨著美中關係的惡化，以及中國經營成本的提升，嗅覺敏銳的台商，也成為率先撤離中國，將大量生產線移轉至東盟各國的先行者。

不可諱言的，由於台灣與東盟各國沒有正式邦交，相對而言，中國在該區域內的政治影響力，特別是透過「一帶一路」的戰略佈局下，也連帶擴大了中國與東盟各國的經濟臍帶關係。

於是，基於台商過往在中國的經商關係，以及中國大使館有意的統戰收編，致使在東盟各國的台商，自然而然的依附在中國的五星旗下。

造成了台商與陸商難分，甚至於台資與陸資混淆的現象。甚至於，少數不肖台商，還淪為幫中國商品洗產地、甚至於盜買、轉賣高科技產品的幫凶。以致於連帶讓台灣不知不覺地被拖進了中國的渾水中。

另一方面就台灣內部而言，自從2005年國民黨主席連戰率台灣工商企業大老「西進」中國，重啟「國共合作」之門後，國民黨從此由「親美」轉向「親中」。甚至於還在台灣散播「疑美」甚至「仇美」的言論。

尤其，2021年，國民黨發起的「反萊克多巴胺豬肉公投」其實就是一場將台灣人民拖下水的「反美公投」！

雖然公投的結果未能得逞，但是，卻也提醒了美國政府對台灣內部紅統勢力的關切。尤其，2020年與2024年兩次台灣總統大選，乃至於立法委員以及地方公職改選，中國幾乎毫不隱藏的公開介入，更讓台灣成為中國紅色勢力入侵的重災區。

立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委陳玉珍等17名國會議員，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（取自網路）

更令人為之側目的是，2024年4月27日，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率國民黨16席立委，公開訪中，並謁見中國全國政協主席王滬寧。回台後立刻開展一系列毀憲亂政，癱瘓憲政機構運作，破壞中央與地方財政劃分機制，亂刪中央政府總預算，甚至大幅凍結刪減國防、外交預算，徹底弱化中央政府功能等等形同「國會政變」的行徑，更讓美國按耐不住，而「邀請」

國民黨主席朱立倫與副主席夏立言「訪美」，說明國民黨的立場到底如何？

基於大陸台商，乃至於若干台灣傳統產業，長期以來與國共兩黨緊密的複雜關係，美國當然會懷疑：他們在美中貿易戰中，將會如何選邊站隊？而美國對台提出僅次於中國的32%高關稅，當然也不無有警告台商的意思在內。

果不其然，4月4日中國宣佈對美採取「報復性關稅」後，我行政院下午舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案記者會」後，熱衷於「兩岸交流」，曾任「工商協進會」理事長、現任「三三企業交流會」理事長的傳產業龍頭林伯豐，就批評「現在」的政府「看到美國就軟掉了」。他主張政府應該要對美國採取「拉高關稅的方式，才有談判籌碼」。林伯豐甚至以牛肉的進口為例，主張對日本或中國降稅，但對美國加稅，也就是「其他國家所謂的報復性關稅措施」。儼然就是在呼應中國對美所採取的「報復性關稅措施」。

傳產業龍頭林伯豐主張要對美國採取「拉高關稅的方式，才有談判籌碼」。儼然呼應中國採取的「報復性關稅措施」。（資料照）

無獨有偶，「非財經專家」趙少康，也在他主持的「少康戰情室」提出下列所謂的「反擊絕招」：主張「在關稅問題釐清之前，下令停止台灣對美國的一切投資，包括台積電和聯電，以及所有相關的產業鏈，不管是已經承諾的和未來計畫的投資。」還挑釁地問「賴清德敢不敢」？說穿了也是在帶風向，誘導台灣輿論吹起呼應中國的「強硬」以對美國的主張。

事實上，面對川普總統「相對關稅」的震撼彈，全世界主要國家大都採取謹慎觀望的態度。因為大家都知道，「川普舞劍，意在中國」

沒有必要當「出頭鳥」去幫中國擋子彈。有些嚴重依賴對美出口貿易的國家如越南那樣，更直接就宣佈美國商品進口「0關稅」，來換取美國的關稅寬宥。因為稍有自知之明的國家都知道，拂川普逆鱗硬杠下去的結果不會有好下場。

事實上，中國是因為被川普堵到走投無路，只好「破罐破摔」硬杠到底了！但是，我們台灣有必要去跟中國「陪葬」嗎？

總統賴清德說明應處美國對等關稅的五大對策。（總統府提供）

幸虧賴清德團隊經過這幾天來的密集研商，特別是國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍連袂訪美後，4月6日晚間，賴清德總統以播放錄影的方式，公佈了台灣對川普實施「對等關稅」的對策。宣佈台灣沒有計劃對美採取關稅報復，而將比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；並擴大對美採購以降低貿易逆差。除了台積電如期加碼投資美國外，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等，也都可以加碼投資美國。

賴總統更矢言要形塑「台灣加1」，也就是將國家經濟發展戰略調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」。並利用供應鏈的重新布局，加強台灣產業和美國產業的合作，更進一步擴大進入美國市場。

換言之，在台灣面對美中博弈，經貿大戰與對等關稅的多重挑戰下，賴清德總統已一錘定音，錨定了台灣追隨美國合作同行之路。同時也展現出台灣絕不會墜入中國萬劫不復深淵的清明認知與堅定決心！

（作者為前國大代表）



本文經授權轉載自黃澎孝臉書：

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