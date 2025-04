自由開講》因應川普關稅／增加對美投資 力爭降低稅率

◎ 周鉅原

川普政府的所謂的對等關稅宣佈之後,在世界貿易投下了下一個震撼彈,台灣也未能倖免 ,實在無奈。川普的關稅政策。既是手段,也是目的。但是這些對等的關稅能否達到川普期望的彌補政府預算的赤字,尚待美國跟這些貿易夥伴談判的結果,未來關稅是否落實執行,以及執行的結果如何。

川普日前公布徵收對等關稅的國家名單,引起全球經濟震撼。(路透檔案照)

就關稅當成手段成為談判的籌碼,那就表示川普那張琳瑯滿目的關稅表並不見得會徹底的執行。而是要當leverage. 這個手段和目的本身就相互的衝突.這是美國方面的事情。

就台灣而言,目前應該爭取的是和美國進行貿易談判,但是談判的時候,台灣要拿什麼和美國談判 ?

32% 的關稅不合理,這不是用教科書的貿易理論去爭辯。而是要拿實際的貿易投資政策,爭取美國最好網開一面,至少也要降低到一般國家的10%。所以這應該是台灣當局的短期目標。

中油日前簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書,可深化台美能源合作,強化天然氣供應穩定。(中油提供)

川普斤斤計較貿易赤字(其實那是美國人儲蓄 低於的投資的必然結果),那麼台灣就應該在如何減低對美國貿易順差這個課題上和美國展開談判。最簡單的方式就是承諾對美國產品的進口,增加對美國的投資。台灣有需要增加能源的安全,那麼增加對美國石油。天然氣的進口,應當是美國感到興趣的。

另外,銷往美國的產品資通訊產品及電子零組件占65.4%.電子產品很多是中間的產品是很多美國廠商所需要的配件。這些美國中下游的廠商也不希望他們進口的中間產品被扣關稅。這個可從美國最大的鋁 公司-Aloca ( Aluminun Company of America) 反對川普對鋼鋁產品關稅的原因. 就是美國的啤酒公司Budwiser也 因為鋁的關稅增加啤酒罐的成本,而表示反對對鋁產品的關稅. 就是美國的啤酒公司Budwise也r因為鋁的關稅增加啤酒罐的成本,而表示反對對鋁產品的關稅. 所以電子產品的美國客戶,可能就是支持台灣最好的說客和壓力團體,以子之矛,攻子之盾,是最好的策略。

目前半導體並不在關稅產品清單上,但是川普並沒有把話說死。所以將來也可能在半導體產品上動腦筋。不過如果那種情況發生。美國軍需產業的廠商名單當中,有超過數萬多家的軍需廠商,都需要仰賴台灣的晶片,所以半導體的籌碼相當大,這是後話。

台灣不要以為有了台積電最先端的半導體科技就夠了。半導體當然是台灣重要的產業。但是不能單靠這一項產業。(美聯社檔案照)

除了能源之外。台灣還可以增加一些所需要的項目,引進先進的技術。提高國內產業的生產力。台灣不要以為有了台積電最先端的半導體科技就夠了。半導體當然是台灣重要的產業。但是台灣不能單靠這一項產業。而且台灣的半導體也不是只有台積電。相信專門研究產業經濟的同仁,一定可以提出一些 shopping list。如果能夠所以談判之前列出台灣增加進口的金額,如承諾未來4年每年逐漸減低對美國貿易的順差,我相信川普的談判團隊是可以聽進去的。

如果能夠爭取到一般國家10% 的關稅,那麼等同在川普關稅的政策之下,台灣沒有被歧視的待遇,對台灣的傷害,可以減低到最小的程度。值得注意的是美韓之間,還有自由貿易協定( US-KO FRA)。美國當然會關心韓國的政局,未來總統的改選,不要讓親美的自由派政黨,輸得太大。所以也許未來會對韓國放了一馬。這麼樣一來,對台灣的影響就很大。因為台韓兩國輸出的產品,重疊的程度很高,而且韓國還有取代的市場在 CPTPP 和 RCEP,可以分散對美國的出口。

但是台灣目前都被擋在這2個貿易區塊之外,所以如果美國對台灣扣徵的高於對韓國同類產品的關稅,對台灣一些傳統的產業和石化工業。都將受到很大的挑戰。這是高度的政治經濟學,就看台灣當局如何說服美國目前台灣執政黨的親美政策,不能夠因為美國的關稅,衝擊了台灣國內的政治生態。

雖然川普關稅清單上列了60個國家,好像是亂槍打鳥。,但是最大的一顆子彈可能是飛到中國去。示意圖。(路透檔案照)

項莊舞劍。志在沛公。雖然川普的關稅清單上列了60個國家。好像是亂槍打鳥。但是最大的一顆子彈可能是飛到中國去,因為關稅還有打擊中國洗產地的作用。這是美中科技戰的一環。筆者最近編輯出版的 Technology Rivalry between the USA and China ( Palgrave Macmilliam March 2025) 一書當中 有十幾位國際學者詳細的論文討論。但是至少台灣應該「堅守民主陣容」,和美國合作。兩岸一家親的說法,在美中對抗的情況之下,可以休矣。

(作者為美國紐約市大學經濟系教授)

