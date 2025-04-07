名家分享~郝明義》對照韓國 看大罷免的作用與意義

所謂國會的掣肘，去年韓國國會刪減政府的預算，連百分之一都不到，只有千分之六；這和臺灣的藍白立委把政府各個部門預算劇幅刪減的比例完全沒法相提並論。

◎ 郝明義

1.

今年是二戰結束80周年，也是韓國和臺灣脫離日據的80周年。

回顧這八十年，韓國和臺灣的各方面發展都可以互相對照，尤其在政治上經常亦步亦趨到令人感到吃驚。

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譬如，在兩國都在政治威權體制之下的時候，1979年12月10日臺灣發生美麗島事件，兩天後韓國發生雙十二事件，也就是《首爾之春》電影講的事情。

第二年1980年臺灣發生林義雄家的血案，同年韓國爆發光州事件。

後來兩國民主化的同步也是同時發生。

1987年6月底，韓國有了盧泰愚的民主化宣言，揭開了民主化進程。半個月後，臺灣蔣經國宣布解嚴，也開始了民主化篇章。

南韓總統尹錫悅去年12月3日晚間發表緊急談話，宣布南韓實施緊急戒嚴令。（法新社檔案照）

這麼看，時間過去近四十年之後，去年12月韓國發生尹錫悅總統宣布戒嚴，理由之一是對付「赤化」並掣肘的國會，今年臺灣又發生因為「反共」而對國民黨立法委員的大罷免，這兩者也有可以對照之處。

只不過，雖然可以對照，但內容和意義大不相同。

我怕自己的觀察不準，特別問了長期駐韓的記者楊虔豪，尹錫悅所謂的在野黨的「赤化」情況如何。

楊虔豪說控制國會多數的民主黨雖然親中，也主張要和北韓談判，有時是會令人覺得匪夷所思或太過天真，但絕沒有到無條件公開抱他們大腿的地步。以許多國民黨立委附和中共的程度來說，在韓國那是會被調查是否有「叛國」的可能。韓國至今仍存在《國家保安法》，對讚頌北韓體制的相關言論，都非常警戒，2014年更出現一個名為「統合進步黨」的小黨因為有謀劃破壞國內設施及與北韓合作的想法，而遭憲法法院判決強制解散。

所謂國會的掣肘，去年韓國國會刪減政府的預算，連百分之一都不到，只有千分之六；這和臺灣的藍白立委把政府各個部門預算劇幅刪減的比例完全沒法相提並論。

立法院院會記名表決「114年度中央政府總預算案」覆議案，藍白立委聯手否決。（資料照）

所謂刪減預算的態度和方法，楊虔豪說差距更大。他表示，南韓在野陣營在國會問政更為認真，就連刪減預算的理由，都由黨團總召詳細對外說明，目的能為人所了解，不會有議員或黨團，最後連自己刪除什麼預算，都搞不清楚的情況發生。

2.

從韓國的例子來對照，就知道今天國民黨立法委員親共、附共的情形有多嚴重了。

其中除了不能排除有些人是因為利益被收買的情形外，還有一個深層原因是1991年臺灣廢止《動員戡亂時期臨時條款》的時候，沒有足夠相配套法令所產生的後遺症。

《動員戡亂時期臨時條款》的廢止，固然標誌了臺灣民主化過程的里程碑，但也因為當中華民國政府不再「剿匪」，並且把對岸不再視為「匪區」而是「大陸地區」之後，許多原先扛著「反共」大旗的人就產生了認知上的錯亂。

他們因為自己放下了「剿匪」的武器，就一廂情願地以為兩岸從此終結了敵對狀態，也當真接受了中共提出的「一笑泯恩仇」說法，開始相信對方說的「兩岸一家親」。

但他們忘了：對中共來說，中華民國是從1949年之後就被他們消滅了的存在，就算中華民國政府不再把他們當「匪」來剿滅，他們可從不會忘記要把流亡到臺灣的中華民國政府繼續當「窮寇」來追殺。只不過隨時間的流逝，中共早期的追殺是用砲彈，等他們經濟實力壯大後，就加用了銀彈。

國民黨裡連當過中華民國總統的人都認知錯亂到這種程度，其他立委就可想而知。（資料照）

馬英九前總統最自豪在他任內兩岸沒有兵凶戰危，但他沒提的是：當時中共瞄準臺灣的飛彈可從沒撤過，並且他任內也是中共對臺灣銀彈戰爭打得最凶的時候，最高潮就是在2013年誘使馬英九自己甘願簽下服貿協議，等同把把臺灣送給中共。

國民黨裡連當過中華民國總統的人都認知錯亂到這種程度，其他立法委員就可想而知。

他們不是完全無視於民進黨政府上台後，中共政權一再升高臺海危機，持續不斷的軍機、軍艦繞境和挑釁，就是假立法權之濫用擴大，企圖癱瘓政府的運作，並不斷想趁各種機會削弱國防力量、洩露國防機密。

賴清德總統日前召集國安高層會議，盤點中國5大威脅，提出17項作為因應。（圖：總統府提供）

最近賴清德總統終於指出對岸是「境外敵對勢力」，其實是從隨著《動員戡亂時期臨時條款》廢止，中共不再是「共匪」之後，中華民國的執政者第一次有人設法界定不斷派軍艦、軍機來威脅臺灣的中共到底是什麼樣的存在。這是三十四年來的第一次亡羊補牢之計，但是馬英九、國民黨許多立法委員及支持者，卻回頭指責這是在把中共妖魔化，這是在升高螺旋危機。

他們完全忘記，如果把他們帶來臺灣的國民黨前總裁蔣中正所實施的《動員戡亂時期臨時條款》還在，他們在說的話、做的事，都是在「資匪」、「通匪」、「為匪宣傳」。

截自留言區的影片：

2024年4月27日國民黨團進北京團的成員：

傅崐萁（花蓮）、翁曉玲（不分區）、 羅明才（新北）、王鴻薇（台北）、陳玉珍（金門） 、徐欣瑩（竹縣）、張智倫（新北） 、鄭正鈐（竹市）、鄭天財（經濟） 、邱鎮軍（苗栗）、盧縣一（原民） 、陳雪生（連江）、游顥（南投）、林沛祥（基隆）、廖先翔（新北） 、黃仁（原民） 、林倩綺（不分區）。（取自貼文）

3.

這樣看，也就知道今天為什麼要對國民黨立法委員發動大罷免，以及其意義了。

對照韓國，韓國在野黨再有主張和北韓和談的國會議員，沒有國會黨鞭敢率團去見金正恩，大家回來得意洋洋，還敢充當金正恩口舌，但是臺灣的圖民黨黨鞭去年就敢在自己縣市的大地震善後都來不及，並且立法院還在開議期間，就率領浩大的立委團去北京朝聖，再跟對岸統一口徑說話。而且韓國有《國家保安法》對應那些讚頌北韓體制的相關言論，有解散違反者的法律基礎，臺灣則沒有。所以大量罷免國民黨立法委員，是目前最有效遏止他們繼續作惡的可能。

去年立法院選舉，臺灣人民讓國民黨立委多民進黨一席，是期待他們能以立法權善加制衡民進黨執政的行政權，不是叫他們趁機聯合民眾黨把立法權擴大到凌駕行政權之上；不是叫他們把立法過程肆意破壞到無以復加；不是叫他們成為境外敵對勢力的代理人；不是叫他們親共、附共，幫境外敵對勢力癱瘓自己政府的運作、弱化臺灣的自我防衛力量。

大罷免藍委，是對他們結構性國家認知錯亂的糾正措施，是對他們系統性失敗主義、投降主義造成國安危害的防治措施。（資料照）

有人說，全世界民主國家沒有這樣大規模罷免立委的。

但全世界也沒有哪個民主國家連誰是自己境外敵對勢力都說不出口；沒有哪個民主國家的國會議員可以堂而皇之地幫境外敵對勢力削弱自我生存能力的。

大罷免國民黨立委，是對他們結構性國家認知錯亂的糾正措施，是對他們系統性失敗主義、投降主義造成國安危害的防治措施。

並且，也只有當國民黨立委難以聯合民眾黨作惡的時候，我們才可能要求民意代表在這個混亂多變的時代，真正鞭策政府進行該有的應變行動。

讓我們一起大罷免。

（作者為大塊文化董事長）

本文經授權轉載自郝明義臉書

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