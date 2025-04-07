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名家分享~劉珞亦》到底該怎麼看待「有立場」這件事？

我早就選好了。我在乎的是台灣的自由民主，這個價值對我來說不容妥協。所以，任何一個會威脅到這個價值的人，無論他口才多好、形象多清新，對我來說都不該存在於我們的國會裡。
名家分享

名家分享

2025/04/07 21:00

◎ 劉珞亦

這是我在演講場合常常被問到的問題。大家最擔心的，就是有人對各種議題或政治有立場——彷彿「有立場」本身就是個問題。

但在回答這個問題之前，我們也許應該先釐清一個重要的前提，那就是「順序問題」。

先講結論：每個人都有政治立場。不管你怎麼做，都可以被評價為「有立場」。

舉個例子來說，有人支持同性婚姻，有人不支持，有人自認中立，有人不太了解。以上四種，其實通通都是「政治立場」。因為在我們的日常生活中，每個人都有在乎的議題和價值。根據你期望事情怎麼發展，其實就已經是一種政治立場了。

舉個例子來說，有人支持同性婚姻，有人不支持，有人自認中立，有人不太了解。（資料照）舉個例子來說，有人支持同性婚姻，有人不支持，有人自認中立，有人不太了解。（資料照）

這時候有人會問：中立怎麼會是立場？我對這個議題不關心，這樣也算有立場嗎？

我來說個故事，是關於我國中——新竹市立三民國中的故事。

那是一間非常威權的學校，所有規定都非常嚴格。我還記得在畢業旅行的前一天，學校在朝會上說：「第一天要穿制服，第二天給予寬鬆。」

我永遠記得這句話——「第二天給予寬鬆。」

第一個反應是：那應該就代表不用紮衣服、不用穿長襪、不用穿黑鞋吧？既然可以「寬鬆」，我和幾位同學就決定
第二天穿便服。
（事後想想，當然是我們沒問清楚「寬鬆」的定義，而主任也沒說清楚——一切都是定義的問題。）

結果第二天我們穿便服，立刻被主任抓包。主任震怒，把我們整班叫過去罵，意思是「你們班最糟糕、最不合群」。

這時有人回說：「可是你昨天自己說可以寬鬆啊！」

主任說：「寬鬆什麼！我哪有說可以穿便服？就算我有說，那也是讓你們輕鬆一點，不是讓你亂穿衣服！」

接著有同學問：「那什麼叫做寬鬆？」

我永遠忘不了鄭主任當下臉上的表情，那是一種「從沒想過有人會問這問題」的表情。

他說：「寬鬆就是可以不用紮衣服。」

話一講完，我彷彿聽到有人小聲嘀咕：「三小啦幹。」

然後就有其他同學開始指責我們：「你們幹嘛不好好配合。」
「穿制服又不會死。」

大部分的同學則是安靜的。

最後，我們只好換回制服。所謂「第二天的寬鬆」，根本形同虛設。

從同學的反應我觀察到，大致可以分三種：
1. 想要「寬鬆」的
2. 願意配合的
3. 無所謂的

但結果只有兩種：
1. 實際讓我們穿便服
2. 全部都穿制服

這就是重點。你可以有三種立場，但結果只有兩種。也就是說，就算你選了「無所謂」，這個選項還是會導向其中一個具體結果。

換句話說，A 選項可能導向甲立場，B 選項導向乙立場，而 C 選項（無所謂）也可能默默地讓甲立場勝出。
所以，「無所謂」其實也是一種立場，因為它默默支持了某種結果的發生。

這就是為什麼我說：「在乎，是一種立場；不在乎，也是一種立場。」沒有立場，其實很難成立。

那接下來會有人問：「但如果我真的沒差怎麼辦？我真的完全不在乎啊，事情是 A 還是 B 對我都沒影響，那我也要被評價有立場嗎？我不能置身事外嗎？」

答案是：有些事你可以，有些事你不能。

因為我們每個人都有在乎的價值，只是排序不同而已。

比如我覺得「交通問題」很重要，排在第五名；但你覺得是第一名。我們不是價值不同，而是排序不同。

有時候我們會誤會別人「不在乎」，其實只是對方把這件事排在比較後面的位置而已。

你可以把自己的價值排序想像成三個同心圓：
1. 最內圈：你最在乎，不能妥協的價值
2. 中間：你在乎，但可以談判
3. 外圈：可以妥協，甚至不太在意

比如，有人把「國防」排在最內圈，有人放在中圈，有人則是更關心「交通、民生」問題。

通常爭吵最激烈的，就是「最內圈」的問題。我們常以為彼此立場天差地遠，但其實只是排序不一樣。

總結兩件事：
1. 每一個選項都是立場，「不在乎」也可能是一種立場。
2. 重點是順序，某個議題在你心中的排序，會決定你看事情的角度。

那這樣講完，政治上的意義是什麼？

我們可以用球隊來比喻：

如果你已經有江坤宇，那你可能只需要找個替補。（資料照）如果你已經有江坤宇，那你可能只需要找個替補。（資料照）

如果你是職業棒球隊的總經理，你的目標是什麼？當然是拿下總冠軍。

你會根據這個目標，來選擇適合的球員。如果你已經有江坤宇，那你可能只需要找個替補；但如果你游擊手是劉珞亦（？），那你可能要找人來取代他。

所以，雖然大家都想拿冠軍，但會根據自己的隊伍狀況、排序、價值不同，來做不同的選擇。

回到政治，總冠軍是什麼？是你心中最重要的價值。政治人物是什麼？是你可以「利用」的工具，幫你達成目標。
你在乎性別平等，那就支持推動性別平等的候選人；你在乎國防安全，那就去找關心國安的政治人物。
重點就是：「你在乎的議題是什麼？」

更直接一點來說，是「誰比較符合你要的勝利方式」。

政治人物不是什麼神聖角色，他們只是你要利用的工具。你在乎性別議題，那你支持推動性別平權的人；你在乎國防安全，那你找在乎國安的人。你怎麼選，是因為你有在乎。

沒有價值排序的人，才會說出「選賢與能」這種話。什麼是「賢」？什麼是「能」？對於支持同性婚姻的人來說，推平權就是「賢能」；對於反對的人來說，恰恰相反。

所以問題是——你的「總冠軍」是什麼？

我早就選好了。我在乎的是台灣的自由民主，這個價值對我來說不容妥協。所以，任何一個會威脅到這個價值的人，無論他口才多好、形象多清新，對我來說都不該存在於我們的國會裡。

所以我不會支持羅智強、高金素梅、王鴻薇，這些根本毫無關心台灣自由民主的人。圖為國民黨立委羅智強。（資料照）所以我不會支持羅智強、高金素梅、王鴻薇，這些根本毫無關心台灣自由民主的人。圖為國民黨立委羅智強。（資料照）

所以我不會支持羅智強、高金素梅、王鴻薇，這些根本毫無關心台灣自由民主的人。

我說得很明白——請你們滾。

這不是情緒化，而是選擇。我只是比別人，更早知道自己在乎什麼而已。

我相信你也是，因此快去連署第二階段，加快腳步，要加入連署。

（作者為憲法補教老師）

本文經授權轉載自劉珞亦臉書

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