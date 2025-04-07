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名家分享~丘美珍》當中共接管台灣，全台灣都是他的黨產

在此時此刻，請不要忘記：中共正在運用立法院的某些人，改變台灣的法治和民主體質， 把台灣的憲法變成中共的憲法，一旦他們得逞，我們就失去了人權，
名家分享

名家分享

2025/04/07 09:30

◎ 丘美珍

台灣有些人認為「跟中共統一也沒關係」，我不知道地球上為什麼有人會這樣想。

要了解一個人，就要看看他過去做了哪些事，要了解一個政權，回溯歷史就能找出他的本質。

史丹佛大學的資深研究員 ＃許成鋼 老師，近期出版了一本《制度基因：中國制度與極權主義制度的起源》。
書裡最重要的創見是：


一個政權面對人民時，觀察他如何規範人民的「人權、產權、政治決定權」，就可以知道這個政權的本質，
這是這個政權的 ＃制度基因。
（三種權利當中，人權是最重要的，
沒有人權，就不會擁有真正的產權、政治決定權。）

當中共接管台灣，全台灣都是他的黨產。（取自貼文）當中共接管台灣，全台灣都是他的黨產。（取自貼文）

這種本質什麼時候看得最清楚？
當這個統治者要接管一個新的治理區域時。
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以中共來說，
從1949取得政權，到1978年將近30年間，
他們在中國做了這些事：

◆ 剝奪人民政治參與權：

中共憲法保障，唯有中國共產黨能夠永久執政。

中共憲法保障，唯有中國共產黨能夠永久執政。（路透檔案照）中共憲法保障，唯有中國共產黨能夠永久執政。（路透檔案照）
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◆ 剝奪人民產權：

☉土地全部收歸國有：
中共成為最大地主，祖先的田園資產，都被接收，
至今如此。

☉在所有的私營企業中先安插官股（51％），
接手經營，最後轉為完全公營。
所以，中華人民共和國沒有百年企業。

☉在政治鬥爭後，為每個人制訂階級，沒收所有財產：
有資產的人、不贊成中共作法的知識分子或一般老百姓，
資產全部歸零。
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◆ 剝奪人權與生命：

中共為了要掌控政權，推行過土改、反右、大躍進、文化大革命。圖為文革。（法新社）中共為了要掌控政權，推行過土改、反右、大躍進、文化大革命。圖為文革。（法新社）

在這30年間，中共為了要掌控政權，推行過土改、反右、大躍進、文化大革命，其中的大躍進，處決了許多農村的優秀農民，糧食供應出現危機，造成3年非天災的大飢荒，

這一連串的不當政策導致4500萬人的死亡（Frank Dikötter研究），

致死的原因包括飢荒、政治鬥爭、勞改、自殺。

二戰日本侵略中國，有1400萬人因戰爭死亡（中國官方統計）。

到最後，歷史證明了中共比起日本，用制度屠殺了更多的中國老百姓，4500萬人！

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#中共是真正的外來政權

讀了上面的歷史之後，不由得會想，到底誰給中共這樣的殘酷靈感，讓他這樣虐殺自己的人民？
如果知道中共的前身叫做「中華蘇維埃人民共和國」（Китайская Советская Республика），就可知道，這個把馬克斯列寧思想當作宗教來崇拜的政權，對於中國大陸的人來說，就是真正的外來政權。
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#中共用文化造謠

雖然中共一直把自己跟中華文化綑綁在一起，用文化基因訴求兩岸的共通性。
但是，這只是另一個謊言。

1956年，中共開始推行簡體字。所以，對岸的人來到台灣的故宮博物院，會發現他們看不懂蘇軾的墨寶。

繁體字是世界級珍貴的人類文明遺產，那些覺得兩岸統一無所謂的人，真能想像有一天你醒來，看的是簡體字的報紙，出門看到滿街的簡體字招牌，然後你要重新讀寫簡體字，學漢語拼音？
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#中共真正的敵人不是台獨 是中國人民

中共對於自己的統治，充滿不安全感，時時刻刻都在防範人民造反。中共花在內部維安的錢，一直都比國防經費高。

中國在西藏集中營強迫比丘尼穿軍裝、唱「紅歌」。（圖取自西藏人權與民主促進中心網站）中國在西藏集中營強迫比丘尼穿軍裝、唱「紅歌」。（圖取自西藏人權與民主促進中心網站）

以2022年來說，中共花了1.48兆人民幣維護社會穩定、打擊異議、聘請維安人員、監控技術、處理群體事件處理、網路審查，特別是用在新疆、西藏、內蒙古等民族地區的高強度管控（中國財政部｜2022年預算報告），而當年中共的國防支出是1.45兆，低於維安支出。
這種對人民的恐懼，當然是有原因的。

回到歷史，中國那塊土地上的政權，
大多是人民推翻的。
中共沒有特定的外國敵人，
最大的潛在敵人就是自己人。

#中共討厭台灣的真正原因，是因為我們改寫了華人社會的制度基因
回到「人權、產權、政治決定權」的制度基因，
台灣這些年的民主經驗，證明了一件事：


一個保障人民的「人權、產權、政治決定權」的社會，
優於中共執著多年的共產極權制度。
比起中共，台灣有更高的人均GDP，更蓬勃的多元創業社會，

更幸福的人民，更優質的醫療，更安全的社會，更自由的媒體。
在政府治理的品質上，台灣打破了「華人不適合民主制度」的說法，
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在此時此刻，請不要忘記：
中共正在運用立法院的某些人，改變台灣的法治和民主體質，
把台灣的憲法變成中共的憲法，
一旦他們得逞，我們就失去了人權，
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沒有人權，我們就守不住自己的土地、財產、生意，
連你兢兢業業經營的早餐店，
都可能變成中共黨產。
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要改變這種奴隸式的未來，現在還來得及。二階連署，等你來。（資料照）要改變這種奴隸式的未來，現在還來得及。二階連署，等你來。（資料照）

沒有人權，就沒有法治，我們就無法保護心愛的人，
沒有人權，就沒有政治參與權，中共就會永遠執政，
我們及子孫永無翻身之日。

要改變這種奴隸式的未來，現在還來得及。
二階連署，等你來。

罷免連署處。

＃制度基因 ＃許成鋼 ＃二階連署

（作者為作家）

本文經授權轉載自丘美珍臉書


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