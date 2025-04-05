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矢板明夫觀點》美中貿易大戰2.0開打 選美國隊才有出路

過去的美國，經常看中國的臉色，但這次很明顯，川普總統最主要針對的就是中國。中國這次被加徵關稅之後，經濟狀況雪上加霜，還宣布要報復美國。 美中貿易大戰2.0就要開打了。只有堅定站在美國這一邊，台灣才有出路。
矢板明夫

矢板明夫

2025/04/05 21:00

◎ 矢板明夫

在川普總統推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。

川普總統發動關稅政策，台灣應從中尋找應對的策略。（取自貼文）川普總統發動關稅政策，台灣應從中尋找應對的策略。（取自貼文）

首先，可以正視一些有利的因素。台灣最具競爭力的產業——半導體，暫時並未受到關稅的影響，即使以後有追加，但考慮到台灣不存在強有力的競爭對手，所受的打擊也是有限的。

此外，美國這次增加關稅，是基於統一的計算方式，而非川普總統個人的主觀決定。這讓我們能夠清晰地識別當前的挑戰。就好像台灣正面臨著大學聯考，雖然考題的難度比起以前有所上升，但所有考生都面臨著同樣的壓力。只要找到考題的特點，準備得當，依然有機會取得理想的成績。

我認為台灣有以下這幾件事情可以做。

第一，降低關稅促進美國產品進口到台灣。比如說汽車。我剛到台灣時，有朋友勸我買一輛汽車代步，但當我聽到我喜歡的一款日本車的價格時，被嚇了一跳。台灣的國產車並不強，大部分台灣人都喜歡開外國車。高關稅導致汽車的高價格，吃虧的實際上是台灣的消費者。

台灣可降低關稅，促進美國產品進口到台灣。比如說汽車。示意圖。（法新社檔案照）台灣可降低關稅，促進美國產品進口到台灣。比如說汽車。示意圖。（法新社檔案照）

第二，多從美國進口一些商品，尤其是能源。反正台灣每年都需要進口很多的石油和天然氣，索性多從美國買。減少一些貿易順差，再和美國談判，爭取把關稅降下來。

第三，加速傳統產業向高科技產業的轉型。這次被加徵關稅的很多傳統產業，即使沒有這次美國的高關稅，早晚也會被中國、東南亞和印度淘汰。不如藉這個機會政府加大補助，讓這些傳統產業早日轉型，也可以幫助提升台灣整體的競爭力。

最後還想補充的是，川普總統在發表關稅名單的時候，是把台灣當作一個國家（country）的。就憑這一點，就值得給川普總統鼓掌。

過去的美國，經常看中國的臉色，但這次很明顯，川普總統最主要針對的就是中國。中國這次被加徵關稅之後，經濟狀況雪上加霜，還宣布要報復美國。

美中貿易大戰2.0就要開打了。只有堅定站在美國這一邊，台灣才有出路。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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