自由開講》拿大立委翁曉玲沒「法」度嗎？

◎ 拉圇燒

翁曉玲在立法院的行徑越來越囂張，真拿她沒辦法嗎？

她在國會推動爭議法案（如修改《憲法訴訟法》擴權）及阻撓國防預算，削弱台灣抗中能力，間接助長中共軍事威脅；她的親中言論（如微信「台灣之光，中國人的驕傲」）和要求戰時糧食配置圖的行為，可能被解讀為替中共蒐集情報或配合統戰。台灣的內部危機已到臨界點，再不行動，後果可能是美國也不想看到的——失去台灣這塊抗中前沿。

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國民黨立委翁曉玲。（資料照）

美國似乎可以立即採取以下行動：

1.公布證據：公布她與中共統戰部門的聯繫證據（假設有），如會面紀錄、資金流向，或她在微信上的親中言論截圖（「台灣之光，中國人的驕傲」）。

2.實施制裁：宣布禁止翁曉玲入境美國，理由是「威脅地區穩定」或「與敵對勢力勾結」。若有證據顯示她的資金來自中國，凍結其或其家族的在美資產，以為殺雞儆猴。

3.外交施壓：美國國務院公開警告藍白陣營「停止破壞台灣民主」，點名翁曉玲的行為，逼國民黨和民眾黨與她切割。

美國國務院或財政部（OFAC，海外資產控制辦公室）可根據行政權力，直接將翁曉玲列入「特別指定國民名單」（SDN List）或類似制裁清單。在美國法律框架內有先例，如對香港官員的制裁。

同時，美國國務卿或AIT發布聲明，宣布即日起禁止翁曉玲入境，無需國會批准，幾小時內即可生效。最佳時機是現在，趁藍白在國會的亂局仍在發酵，給賴清德一個反擊的機會。

從翁曉玲下手，宣布禁止她入境美國，是個低成本、高象徵意義的行動，對個人影響有限，雖然她未必常去美國，但能有效打擊藍白的囂張氣焰。

美國完全有能力這樣做，且「越快越好」，現在正是時機，藍白把台灣內耗到已屆臨界點，美國若再不出手，台灣可能真被拖垮。

衷心盼望，美國能正視台灣目前遭到中共、藍白陣營夾擊嚴峻的國家危機，幫助台灣走出困境，這也是美國的國家利益。

（作者為退休人士）

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