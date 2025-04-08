自由開講》敬告陳校長 選擇潔身自愛 不會讓台灣社會變好

◎ 陳啟濃

北一女中陳校長對於老師的親共賣國，選擇沉默了幾天，日前終於發表書面聲明。然而內容充滿鄉愿，八面玲瓏，不得罪任何人，但卻欠缺知識份子的風骨，本來可以藉此機會教育，但聲明內容對老師該有的言行沒有明確的提醒，頗讓人遺憾。

網路流傳一張北一女校長陳智源蓋章的公告，提及考量兩岸關係緊張，禁止教職員工接受中媒採訪，並特別點名央視。（取自臉書「眷村懷舊情：前瞻外省族群的未來（中華文化新村）」）

有句話「壞人所以氣勢高張，是因為好人選擇沉默。」區桂芝老師的錯在於國家認同混亂，失去對國家的忠誠，以及對國家元首的公開羞辱。這些錯誤早已經不適用言論自由，或是所謂的教學專業自主。身為校長對老師有一份領導影響以身作則的責任，看到陳校長發表的聲明，卻讓人大失所望。

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陳校長第一點聲明「本校校風自由，在不違反法律規定的前提下，包容多元意見，並尊重不同立場。」言下之意區老師錯亂的國家認同與對元首批評的意見，只不過是「多元意見」與「不同立場」。中共就是因為台灣的法律寬鬆，自由包容的社會，利用一些無知像區老師的知識份子，藉著他們的口說出贊成統一，製造國家認同的混亂，並批評台灣的民主制度，動搖台灣人對國家的信心。

北一女教師區桂芝。（資料照）

第二點聲明提到因為「兩岸政治關係緊張」，怕衍生困擾，禁止該校教職員工接受中共所屬官方媒體的訪問。本來是中共單方面的處處對台灣挑釁，卻說成「關係緊張」，這有一點是雙方各打一巴掌，雙方都要檢討，不該彼此造成緊張局面。然而台灣和中國的實際情況，卻是台灣想要和平都不可得，因為中共一直把「台灣是中國的內政問題」當作政治籌碼，作為對外擴張、對內鎮壓的合理說法，兩岸的緊張罪魁禍首都是中共。

教育人員是知識份子，在關鍵的時刻要為維護國家的立場發言，不該選擇沉默，更不能和稀泥。所謂的「以筆捍衛天下」，就是形容知識份子該盡的社會責任。

（作者為時事評論員）

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