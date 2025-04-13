自由開講》黃牛罰則應精準打擊，避免懲罰錯置

◎ 陳立中

近日，一名網友因原價轉售一張4800元的Stray Kids高雄演唱會門票，竟收到高雄市文化局來函，要求提交陳述書，理由是涉嫌黃牛行為。該網友對此感到困惑，質疑政府在打擊票券炒作時，是否過度懲罰一般消費者，卻無法有效遏止真正的黃牛交易。

為了杜絕黃牛，文化部於《文化創意產業發展法》中訂立嚴格罰則，並自2023年6月起施行，若民眾以超過票面金額轉售藝文表演門票，將面臨以下處罰：

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行政罰：加價轉售超過票面金額或定價，罰款為票面金額10至50倍。

刑事罰：若透過虛偽資料或技術手段搶票，將面臨3年以下有期徒刑，並可併科最高300萬元罰金。

網友原價轉讓演唱會門票卻引發賣「黃牛票」困擾。示意圖，人物、物品與新聞事件無關。（資料照）

以本案為例，若該網友以高於4800元的價格售票，最高可能面臨24萬元罰鍰，遠高於汽車酒駕的3至12萬元罰款。此外，現行法規將「加價販售」的認定擴大到「只要上架兜售即屬違法」，即便未實際售出仍可能受罰，使得民眾在不清楚法規的情況下容易觸法。此外，檢舉者可獲裁罰金額的20%作為獎金，進一步催生「檢舉黃牛」產業。

然而，自該法規實施以來，真正的大型黃牛組織卻難以查緝，主因是其利用技術手段及虛假資訊規避追蹤，導致政府執法對象集中於一般消費者。以高雄市為例，截至2025年3月，已受理335件黃牛檢舉案件，其中108件遭裁罰，累計罰款超過914萬元。但在查緝成本高昂、執法難度大的情況下，政府投入的行政與司法資源是否值得，值得進一步檢討。

演唱會門票屬於商業行為，影響範圍相對有限，政府若投入大量公共資源打擊個人轉售行為，可能造成其他公共政策的排擠效應。因此，建議政府應重新審視黃牛罰則的執行方式，聚焦於技術性搶票黃牛，而非過度懲罰一般民眾。同時，市場機制亦可作為解方，例如經紀公司可視需求彈性調整票價，或採取實名制售票，以減少黃牛操作空間。此外，增加場次供應，讓市場需求與供給平衡，也是長遠之計。

政府應思考，如何在打擊不當牟利的同時，避免對一般民眾造成不必要的懲罰，並確保執法資源用於真正有效的治理方向。

（作者為公務員）

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