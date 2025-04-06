自由開講》追求大小嶝戰役真相

◎ 范佐雙

《金門兵事》書摘

鄭瑞堅大作《金門兵事史話：中華民國38至43年》（以下簡稱金門兵事）範疇自1949年至1954年，全書約36萬字。戰史專家、前資深記者李福井先生形容鄭將軍專書締造「開金門戰史系統性、全面性與完整性的研究先河」。該書共18章，書末附參考文獻（含專書、專書論文、期刊論文、研討會論文）；瑞堅兄拋棄抄襲，盡心費時寫了1741個註釋，以還原真相。金門兵事第10章描寫感動不少讀者，例如「為了悼念為國捐軀，建請有關單位能夠一視同仁，40、45師官兵比照第11師31團陣亡將士的方式入祀太武山公墓忠烈祠，以慰成仁取義的英魂，並供後人及其家屬緬懷追思」等。

表彰國軍英勇事蹟

沒有大、小嶝戰役就沒有日後驚人戰果的古寧頭大捷，雖然大、小嶝戰役蒙受重大犧牲，但卻使共軍欲圖同時進犯廈門、金門的妄想，為之破滅。當時卻傳說40及45兩師未參戰；陣亡將士，將近75年無人祭拜過，施志勝文史博士，曾德堂好人好事代表，文史志工范佐雙3人協力於2024年春，經60天的努力，並分別向國防部、內政部及輔導會首長投書建議比照11師31團犧牲將士的方式，入祀金門太武山忠烈祠。2024年3月蒙邱部長核准：金門李指揮官擔任主祭官，向大、小嶝島陣亡將士獻上崇高敬意。其中千頭萬緒，經瑞堅兄撰書，並與我們剖析，日月奔走，才讓忠烈英魂睽違逾74年，終能永享崇祀。

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古寧頭戰役緒戰的大小嶝島第40師、第45師陣亡將士去年3月29日入祀忠烈殿，金門縣長陳福海（左）去年軍人節在金防部指揮官李定中（右）引導下關切入祀情形。（資料照）

論功行賞兩師長洵屬必要

瑞堅兄大作第10章第6節描寫感動不少讀者，「為了悼念為國捐軀40、45師官兵，建請有關單位能夠一視同仁，比照金門其他戰役陣亡將士的方式入祀太武山公墓忠烈祠，並公開褒揚以慰成仁取義的英魂，並供後人及其家屬緬懷追思」。基於上揭，筆者再建議：請國防部於近期補辦40及45兩師長的敘獎。

圖書館宜珍藏戰役文獻

基於泰半年輕人不諳戰史，加上圖書館館藏有限軍事書刊，筆者建請瑞堅兄將專書金門兵事致贈國家圖書館，國會圖書館，中研院圖書館，臺大、政大、臺師大圖書館存參，瑞堅兄不但免費提供，而且親自逐一持送。無數國軍奮戰、犧牲生命，贏得逾半世紀臺灣安定暨繁榮，同胞們應感篆、不能忘，這才是筆者推薦鄭書的旨意。

（作者為第一期考選預官，曾在大學圖書資訊系任教）

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