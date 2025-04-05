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曹興誠八不居士》「中國國民黨」應先改名為「台灣國民黨」，才有資格過問台灣政治

對中共這種消滅台灣的法律戰和輿論戰，中國國民黨從未加以抗拒。相反地，他們一直站在中共的立場，說反對習近平的九二共識，就是台獨，就是挑釁，就會引起兩岸戰爭。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/04/05 13:37

◎ 曹興誠

中共國在2018年修改其憲法，妄稱「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」，意圖以法律戰吞沒台灣人民的國土。

2019年初，習近平說，九二共識就是「一個中國」的共識，也就是宣稱，「一中各表」不被允許，「中華民國」應被視爲已經滅亡。

國民黨一直站在中共的立場，說反對習近平的九二共識，就是台獨，就是挑釁，就會引起兩岸戰爭。（歐新社）國民黨一直站在中共的立場，說反對習近平的九二共識，就是台獨，就是挑釁，就會引起兩岸戰爭。（歐新社）

對中共這種消滅台灣的法律戰和輿論戰，中國國民黨從未加以抗拒。相反地，他們一直站在中共的立場，說反對習近平的九二共識，就是台獨，就是挑釁，就會引起兩岸戰爭。

這種一面倒向中共的政黨，背叛了台灣人的利益；不應該讓他們在台灣繼續進行政黨活動。

民進黨過去具備全面執政的優勢，卻未能阻止中國國民黨配合中共，在台灣的滲透和奪權，以致於現在立法院淪爲中共顛覆台灣的基地。

中國國民黨配合中共在台灣滲透和奪權，現在立法院已淪爲中共顛覆台灣的基地。（資料照）中國國民黨配合中共在台灣滲透和奪權，現在立法院已淪爲中共顛覆台灣的基地。（資料照）

賴總統最近宣布「中國是境外敵對勢力」，可謂亡羊補牢。而公民團體發起的罷免投共立委運動，則是挽救台灣，免於赤化的背水一戰。

我要呼籲國民黨黨員，為台灣進行以下幾項努力：

1. 配合這次大罷免運動，進行清黨；把違背兩蔣反共政策，聽從傅崐萁指揮的所有舔共賣台立委，逐出國會。

2. 將「中國國民黨」改名為「台灣國民黨」。因為「中國」是台灣的境外敵對勢力，繼續以「中國」為名，卻要干預台灣政治，顯然在欺負台灣人的善良。

3. 推動廢除憲法中的「一個中國」意涵，以防止類似翁曉玲、區桂芝這些人，利用「一中憲法」，自稱「中國人」，合理化自己對台灣的背叛和傷害。一中憲法的始作俑者是中國國民黨，自然應該由「台灣國民黨」來加以廢除，如此社會成本最低，事半功倍。

這次台灣公民發起的大罷免，是藍綠合作，驅逐共匪的保台運動。（資料照）這次台灣公民發起的大罷免，是藍綠合作，驅逐共匪的保台運動。（資料照）

這次台灣公民發起的大罷免，目的不是幫民進黨取回國會的多數，而是藍綠合作，驅逐共匪的保台運動。

我們仍然支持政黨的良性競爭，但我們要求政黨對台灣效忠。現在的中國國民黨立委們效忠於中共，所以我們要加以罷免。

我們期望國民黨黨員能效忠台灣，撥亂反正；希望他們就從改名開始。

國民黨員應該了解，如果中共攻進台灣，他們都會被歸類為「反革命份子」，遭到徹底的鬥爭清算。以為自己曾經「反對台獨」，就可以在中共的統治下平安無事，未免天真無知。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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