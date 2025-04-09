自由開講》藍白甘當中共統戰「棄械內鬼」，還要扯台灣國安後腿？

◎ 王濬

中共對台灣的國安威脅與統戰滲透不僅是「現在進行式」，在2024年1月13日的台灣大選後更是明顯加劇。「環台軍演」、機艦繞行、金馬滋擾、破壞海纜等各種灰色地帶衝突層出不窮；更出現了以中資支持統促黨、復康聯盟黨、台灣軍政府等政黨或團體參與選舉、破壞秩序，甚至籌組「狙殺隊」要配合中共武統的驚人案例。

中共對台灣的國安威脅不斷，屢見軍機軍艦擾台，4月1、2日更發動環台軍演，圖為我國海軍田單軍艦監控中國山東號航空母艦畫面。（國防部提供）

除了國安與軍事層面，加上中共近期拉攏70個「全球南方」國家支持中國可用「任何方式」統一台灣、大量利用台灣藝人或網紅進行統戰宣傳、公布「懲獨22條」等惡法揚言對「台獨份子」抓捕到天涯海角⋯⋯細看這些案例與作為，件件都證明升高情勢、改變現狀、破壞和平、威脅戰爭的始作俑者，一直都是中共。賴總統所提出的17項策略，就是在「中共威脅加劇、嚴重影響國安」的時空背景下，台灣為保護國家安全與民主自由的必要之舉。面對中共造成的國安與統戰威脅加劇，政府若不提出因應策略守護國家，才是真正失職。

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昔國民黨對統戰滲透「全面棄械」，連台積電都差點賣給紫光：

面對中共的國安威脅與統戰滲透，過去的國民黨在馬政府執政時期，基本上就是全面「棄械」：馬政府的「兩岸經濟一體化」路線把台灣石化、農業、水產等產業優勢與秘密幾乎全部送給中國，連台積電都差點要賣給紫光集團；錯亂的「兩岸一中」認同不僅是在國際社會消滅台灣能見度與地位，更造就一批高唱「國軍共軍都是中國軍」、「共軍打來不抵抗」的不肖「叛將」。

針對中共對台的統戰滲透，馬英九政府「全面棄械」，連台積電都差點賣給紫光。（資料照）

馬政府到了後期，更要透過《服貿》、《貨貿》等黑箱協議進一步讓「中國因素」全面入侵台灣，下一步就是要簽《和平協議》、踏入兩岸政治協商的「深水區」——中共趁機在台灣各縣市地方與基層社團大行統戰滲透、佈建關係網絡、加深中國影響，在馬英九眼裡卻是「兩岸互信」的展現，說國民黨過去的態度是「棄械」還真的太便宜。

今國民黨對中國威脅「甘當內鬼」，「國會最大黨」變「國安最大洞」：

執政時的國民黨選擇對中共統戰「棄械」，而進入在野時期不僅沒有絲毫長進，更是變本加厲朝「不歸路」狂奔而去。朱立倫主席高喊著「親美友中」與「2D戰略」，卻擋不住傅崐萁率領的藍白立委們在立法院瘋狂亂刪台灣國防與外交預算、大肆散播「疑美論」甚至是「反美論」；國民黨刪國防預算刪到被美國華府公開點名，「美積電」的論述還被抓包根本照抄中國國台辦——國民黨在傅崐萁領導下的「親中、反美、毀台」形象已深植人心，所做的一切毀憲亂政與倒行逆施，其最終結果更只有可能讓中共開心。

國民黨在傅崐萁領導下強推各種「毀台」法案，大扯台灣國安後腿，讓立法院成為最大的「國安破口」。（資料照）

如今的國民黨自豪於「國會第一大黨」的地位，在其主導下趁機強推各種「毀台」的法案。從阻擋「立委赴中申報」的修法高達48次、試圖廢除《反滲透法》等讓台灣對中共滲透無處可罰、試圖大開後門方便中國來台灣「洗產地、洗人口」、開放中國資本與廠商大舉進軍離島打造「台版克里米亞」、企圖架空總統國安職權的《國家安全戰略法》⋯⋯

台灣危機更加明顯，反制中共統戰不能有「國會破口」：

藍白兩黨的行徑之匪夷所思、令國人無法接受，連國民黨自己都不得不在社會強烈反彈後默默退縮，但卻每每過一陣子「避避風頭」後又蠢蠢欲動——如今中共的統戰滲透更加強烈、台灣的安全危機更加明顯，國民黨大開國安漏洞與統戰之門的動作卻更不加遮掩；如果說昔日的國民黨對中共統戰是「棄械」，今日的國民黨根本就是「內鬼」！

無論是面對中共帶來的五大國安威脅樣態，還是賴總統所提出的17項因應策略，不僅是行政部門要進行全面盤點與強化因應，更需要立法院透過修改或新增國安法制相關立委來共同解決，立法院不該成為最大的「國安破口」。國民黨過去對中共統戰滲透「棄械」、如今面對危機升高又當起「內鬼」，把「國會最大黨」自己變成了「國安最大洞」，更淪為「中國影響力」在台張牙舞爪的最大幫兇，大扯台灣的國安後腿，現在還有臉說賴政府的強化國安作為是「戒嚴」和「挑釁」——這一切荒唐作為都將留待歷史評價，到底誰才是在「守護國家」，誰又在甘當「棄械內鬼」？

（作者為青年政治工作者、兩岸政策研究員）

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