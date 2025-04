名家分享~馮睎乾》龍應台與伊索寓言的狼使

龍應台依據一份可疑的「民調」借題發揮,先拋出一連串似是而非的見解,最後得出的結論是:台灣既不能完全信賴美國,也不該與中国對立,若要確保台灣的和平與民主,唯一出路就是跟中国尋求「和解(conciliation)」

◎ 馮睎乾

昨天是愚人節,《紐約時報》刊登了台灣前文化部長龍應台的投稿,標題頗為聳動——"The Clock Is Ticking for Taiwan",台灣媒體譯為「台灣的時間不多了」(龍應台本人在Facebook上也採用了這個譯名)。讀完這篇文章,我認為作者至少達成了五個目標:

《紐約時報》在愚人節,刊登了台灣前文化部長龍應台的投稿。(取自貼文)

一、在台灣散播恐懼(「台灣的時間不多了」);

請繼續往下閱讀...

二、向國際社會傳達「一旦開戰,許多台灣人會選擇投降」的訊息;

三、向海外宣揚「台灣人懷疑美國不可靠」;

四、透過這篇「出口轉內銷」的文章,在台灣內部進一步強化「美國不可靠」的觀點;

五、捧馬英九、貶賴清德。

製造恐慌、宣揚投降主義和「疑美論」,都是中共對台認知戰的慣技。如今龍應台的文章面向國際,又多了一招「疑台論」,令美國人誤以為台灣社會普遍不信任美國。我認為「疑美論」已經夠危險了,「疑台論」則更甚。龍應台這篇鴻文,應該不會令中共失望。

我認為「疑美論」已經夠危險了,「疑台論」則更甚。龍應台這篇鴻文,應該不會令中共失望。(資料照)

關於上述第二點,龍應台是怎麼知道許多台灣人想投降呢?不妨先看看龍應台的原話:

“An informal poll in early March by an online platform popular with Taiwan college students asked whether, given the latest developments involving Ukraine, survey respondents were still willing to defend Taiwan against a Chinese attack or preferred surrender. Most opted for surrender.”

意思是:「三月初,一個受台灣大學生歡迎的網上平台進行了一項非正式民調,詢問受訪者鑑於烏克蘭最近的事態發展,一旦中国發動攻擊,是否仍願意抵抗,抑或寧願投降。大多數人選擇了投降。」

我很好奇,這個「民調」從哪裏來呢?

印象中,在龍應台發表這篇文章前,台灣主流媒體都沒有提過。於是我用關鍵詞搜索三月的相關資訊(即排除掉龍應台這篇文及其報道),結果很有趣,置頂的結果居然是中国軍事網紅節目和《大公報》旗下網媒的貼文。

例如3月7日,Facebook專頁《大公評論》發布了一則貼文,題為「如果開戰,73%台灣大學生選擇投降」,僅有86個讚、16次分享,關注者不多。貼文內容如下:「台灣大學生社交網站Dcard上的這個投票共有一萬兩千人參與,73%的人選擇了投降。該網站需上傳學生證等證件實名上網,因此這個結果可信度相對來說挺高的。」貼文還附上Dcard的「民調」截圖,以證所言非虛。

我查看了Dcard的「民調」,是真有其事的,來源見此:

https://www.dcard.tw/f/talk/p/258144181

這項登上《紐約時報》的「民調」,原來只是一群匿名網民的投票。(取自Dcard)



不過這項登上《紐約時報》的「民調」,原來只是一群匿名網民的投票,難怪正規媒體根本不屑報道。

早在去年十月,日本《NHK》就曾播出關於中共認知戰的專題報道,點名台灣的Dcard,揭露大量認知戰操作者在該平台散播謠言(例如「台灣將引進10萬印度勞工」),試圖擾亂台灣社會安寧。龍應台所引用的「民調」,不僅毫無公信力,甚至來自一個早已被中共滲透的平台——這是否就是她刻意隱去「民調」來源的原因?

這份「民調」本已疑點重重,現在又有《大公評論》跳出來宣傳護航,聲稱其「可信度相對來說挺高」,活脫脫一場「此地無銀三百兩」的戲碼。凡是頭腦正常的人,看了都會覺得事有蹊蹺吧。我不討論龍應台的頭腦,但我確實好奇——這份流傳不廣的「民調」,她究竟是怎麼發現的?難道她的資訊來源正是中共喉舌?還是有人專門向她提供「合適」的材料?

龍應台依據一份可疑的「民調」借題發揮,先拋出一連串似是而非的見解,最後得出的結論是:台灣既不能完全信賴美國,也不該與中国對立,若要確保台灣的和平與民主,唯一出路就是跟中国尋求「和解(conciliation)」。然而龍應台始終沒解釋,如何跟一個不斷高喊「必須統一,也必然統一」、隔三岔五就出動軍機恐嚇的野蠻政權「和解」。她的言下之意,似乎是台灣只要疏遠美國,轉而靠攏那個「血濃於水」的「祖国」,那就可以「和平」了。

龍大媽喜歡講故事,我也不妨講一個故事作結。我的故事,並非來自一個你不知道是否存在的台灣的士司機,而是源自古希臘的伊索寓言,叫〈狼與羊〉(以下是Babrius寫的版本)。

狼群派遣使者到羊群那裏,聲稱要立下誓約,確保有穩固的和平,條件是羊把看守牠們的狗交出來,接受狼的懲罰,因為正是這些狗的存在,使羊和狼互相仇視鬥爭。愚昧的羊群只知咩咩叫,居然同意使者的要求。

然而一隻年邁的公羊嚇得連毛也豎直了,走出來說:「這真是別開生面的和談啊!正因為牠們那些狼,就算現在有狗守護着我,我也不可能毫無危險地吃草,沒有了守護者,我還如何跟你們一起住在這裏?(καινῆς γε ταύτης εἶπε τῆς μεσιτείης./ ἀφύλακτος ὑμῖν πῶς ἐγὼ συνοικήσω,/ δι' οὓς νέμεσθαι μηδὲ νῦν ἀκινδύνως / ἔξεστι, καίτοι τῶν κυνῶν με τηρούντων;)」

Babrius的寓言到此為止。在另一個版本中(見Chambry編輯的伊索故事集),沒有公羊一角,羊群真的把狗交出來了,結局自然是馬上被狼吃掉。流傳了千百年的寓言,是人類智慧結晶,比不少現代作家都更有參考價值。香港人已體悟到「烏龜背蠍子過河」的教訓了,我希望台灣人可以記住這個「狼羊和談」的故事。

相關文章:

拆解龍應台的語言「藝術」

2022-10-9

(作者為香港作家)

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法