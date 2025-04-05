晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》迎戰關稅難關／應請蔡英文出馬 進行訪問外交

我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交，這種時候就是大家要共赴國難，小英的人脈、輿論影響力都是台灣最強，這種時候被龍應台此等角色趁機橫跳非常荒謬。
Emmy時間

Emmy時間

2025/04/05 10:30

◎ 胡采蘋

其實真的完全不用幻想有哪個國家，例如中國，會趁機出來取代美國的地位。

首先這需要有印鈔權，美元脫離金本位以後，照樣能成為全球貨幣，一是靠石油美元，二是靠美國國力。如果你沒有貨幣自由兌換的市場，基本上免談。大家不是不想，是找不到其他可用的貨幣。

印鈔權必然會緩慢的分散掉，因為美國不買東西以後，大家會去找其他的買家，然後持有該國的貨幣。現在誰有辦法大幅舉債、開始擔任大買家的角色，誰就可以分到印鈔權。

各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情，大國財政都很殘破，看一看竟然還是美元最強。（路透檔案照）各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情，大國財政都很殘破，看一看竟然還是美元最強。（路透檔案照）

經金融海嘯、新冠疫情 大國財政殘破 還是美元最強

但是目前這個世界沒有誰能擔任這個角色，財政良好的都是小國。各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情，大國財政都很殘破，看一看竟然還是美元最強。

像加密貨幣這種沒有貨幣準備金的「貨幣」更加不行，現在一定是看誰家貨幣有堅強準備金組合，加密貨幣的買家終將理解到黃金才是最強實物。這點我們在過去幾週的會員影片談過。

美國總統川普（左）在社群平台發文說「我的政策永遠不會改變」。（美聯社）美國總統川普（左）在社群平台發文說「我的政策永遠不會改變」。（美聯社）

川普做法方向沒錯 手段過烈 關稅撐不了太久

美國舉債的上限，即是戰後繁榮的上限，川普的做法方向沒錯，然而手段過烈，必將玉石俱焚，他一定要回頭，這個關稅撐不了多久。

今天（0404）行政院記者會聽起來就是交涉無效，我不認為蔡英文出馬會更好，因為目前行政院秘書長龔明鑫就是小英財經國師，龔明鑫談不下來，小英也談不下來。

我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交。圖為蔡英文訪歐前與賴總統會面討論。（圖由總統府提供）我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交。圖為蔡英文訪歐前與賴總統會面討論。（圖由總統府提供）

然而我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交，這種時候就是大家要共赴國難，小英的人脈、輿論影響力都是台灣最強，這種時候被龍應台此等角色趁機橫跳非常荒謬。

小英的人脈、輿論影響力台灣最強 別讓龍應台趁機橫跳

賴總統身邊得有能幫台灣發聲的人，蔡英文當初在政爭過後仍提名賴總統為副總統，賴總統此時必須有大勇氣、大智慧，做出與當時同樣高度的抉擇。

部份產業當捨則捨，不該猶豫，台灣在爭取進入世貿組織時，也是犧牲農民利益，最終保護了台灣取得今日科技地位。汽車業補貼多年無果，實在不應繼續保護。應當輔佐從業人員轉業，而非硬拼。

若是交涉無效，也不必繼續逢迎，其他國家關稅也沒有比台灣好多少，台灣只要能爭取到跟韓國差不多水準即仍具競爭力，大家應有準備，撐過至少未來四年。

中國完全沒有可能取代美國，五月一日之後，八百美元小包裹免稅政策取消，將嚴重打擊中國出口。中國不可能開放內需市場採購他國產品，他自己就有海量出口品要消化。

許多中國券商做過價格測試，我們自己的研究團隊也做過測算，即使關稅30%，中國小出口品的價格仍然能打敗大多數美國市場競品，到40%關稅才會失去競爭優勢，54%出口品恐將全倒。

2018年時美國對中國逆差四千億，在25%關稅下，去年逆差已縮至2700億美元，54%關稅是2018年的兩倍，未來該擔心的不是中國開放內需市場對外採購，而是要擔心中國出口品在全世界造成通貨緊縮。

其餘分析就放在會員影片。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書


不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書