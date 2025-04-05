Emmy時間》迎戰關稅難關／應請蔡英文出馬 進行訪問外交

我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交，這種時候就是大家要共赴國難，小英的人脈、輿論影響力都是台灣最強，這種時候被龍應台此等角色趁機橫跳非常荒謬。

◎ 胡采蘋

其實真的完全不用幻想有哪個國家，例如中國，會趁機出來取代美國的地位。

首先這需要有印鈔權，美元脫離金本位以後，照樣能成為全球貨幣，一是靠石油美元，二是靠美國國力。如果你沒有貨幣自由兌換的市場，基本上免談。大家不是不想，是找不到其他可用的貨幣。

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印鈔權必然會緩慢的分散掉，因為美國不買東西以後，大家會去找其他的買家，然後持有該國的貨幣。現在誰有辦法大幅舉債、開始擔任大買家的角色，誰就可以分到印鈔權。

各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情，大國財政都很殘破，看一看竟然還是美元最強。（路透檔案照）

經金融海嘯、新冠疫情 大國財政殘破 還是美元最強

但是目前這個世界沒有誰能擔任這個角色，財政良好的都是小國。各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情，大國財政都很殘破，看一看竟然還是美元最強。

像加密貨幣這種沒有貨幣準備金的「貨幣」更加不行，現在一定是看誰家貨幣有堅強準備金組合，加密貨幣的買家終將理解到黃金才是最強實物。這點我們在過去幾週的會員影片談過。

美國總統川普（左）在社群平台發文說「我的政策永遠不會改變」。（美聯社）

川普做法方向沒錯 手段過烈 關稅撐不了太久

美國舉債的上限，即是戰後繁榮的上限，川普的做法方向沒錯，然而手段過烈，必將玉石俱焚，他一定要回頭，這個關稅撐不了多久。

今天（0404）行政院記者會聽起來就是交涉無效，我不認為蔡英文出馬會更好，因為目前行政院秘書長龔明鑫就是小英財經國師，龔明鑫談不下來，小英也談不下來。

我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交。圖為蔡英文訪歐前與賴總統會面討論。（圖由總統府提供）

然而我認為賴總統還是應該請蔡英文出馬，進行訪問外交，這種時候就是大家要共赴國難，小英的人脈、輿論影響力都是台灣最強，這種時候被龍應台此等角色趁機橫跳非常荒謬。

小英的人脈、輿論影響力台灣最強 別讓龍應台趁機橫跳

賴總統身邊得有能幫台灣發聲的人，蔡英文當初在政爭過後仍提名賴總統為副總統，賴總統此時必須有大勇氣、大智慧，做出與當時同樣高度的抉擇。

部份產業當捨則捨，不該猶豫，台灣在爭取進入世貿組織時，也是犧牲農民利益，最終保護了台灣取得今日科技地位。汽車業補貼多年無果，實在不應繼續保護。應當輔佐從業人員轉業，而非硬拼。

若是交涉無效，也不必繼續逢迎，其他國家關稅也沒有比台灣好多少，台灣只要能爭取到跟韓國差不多水準即仍具競爭力，大家應有準備，撐過至少未來四年。

中國完全沒有可能取代美國，五月一日之後，八百美元小包裹免稅政策取消，將嚴重打擊中國出口。中國不可能開放內需市場採購他國產品，他自己就有海量出口品要消化。

許多中國券商做過價格測試，我們自己的研究團隊也做過測算，即使關稅30%，中國小出口品的價格仍然能打敗大多數美國市場競品，到40%關稅才會失去競爭優勢，54%出口品恐將全倒。

2018年時美國對中國逆差四千億，在25%關稅下，去年逆差已縮至2700億美元，54%關稅是2018年的兩倍，未來該擔心的不是中國開放內需市場對外採購，而是要擔心中國出口品在全世界造成通貨緊縮。

其餘分析就放在會員影片。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書







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