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自由開講》國土規劃遺漏的電力問題 3點改善策略

2025/04/15 10:30

◎ 郭良蕙

隨著人工智慧等高耗能產業的崛起，未來的電力需求預計將進一步增加。因此，在國土規劃中，城鄉發展區需獲得更多的能源支持；而在農業發展區或自然保護區，對電力的需求則相對較低，不同區域間的需求差異應在國土規劃中予以充分考量。

國土規劃應合理配置土地用於電網基礎設施建設，並為未來擴展預留空間。（資料照）國土規劃應合理配置土地用於電網基礎設施建設，並為未來擴展預留空間。（資料照）

此外，電力的生產地與消費地之間應具備高效的輸送通道，國土規劃應合理配置土地用於電網基礎設施建設，並為未來擴展預留空間，例如：變電所、配電網及輸電線路的合理布局。

電力的問題不單僅是能源使用及執行監督問題，連帶反映台灣都市計畫及國土政策的缺失，以下提出三點改善策略：

一、增加劃設能源保育區：在國土政策面，建議先評估各種能源產生電力之費率計算型式，例如：涉及對不同能源來源的生產成本、營運成本、以及其他外部成本（例如：環境影響）的全面考量；再者，調整都市計畫分區規定，選擇具備足夠空間和適合的地理條件，必須呼應全球暖化及防災思維作電力調整，劃設能源保育區。

二、增加電力供給穩定度：於市中心規劃大量綠色國民住宅，鼓勵合租，透過將人口集中共同使用能源方式，減少因距離產生之電力穩定度下降，在次中心區域以其他替代能源為主；並配合地方產業轉型輔導政策，制定低耗能生產、運輸補貼機制。

提高電力系統的韌性。圖為台電電纜專用道開挖工程。（台電輸變電工程處南區施工處提供）提高電力系統的韌性。圖為台電電纜專用道開挖工程。（台電輸變電工程處南區施工處提供）

三、提高電力系統的韌性：高風險地區（如：地震帶、颱風多發區）需要特別考慮電力系統的韌性，國土計畫需規劃如何加強這些區域的電力基礎設施，避免自然災害對電力供應的影響。而電力需求的變化會隨著人口增長、產業發展、氣候變化等因素而變動，故國土計畫需要定期調整，以應對未來電力需求的變化，並考慮如何平衡經濟發展與環境保護。

（作者為自由業）


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