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自由開講》提升空軍作戰效能 首架F-16 Block 70 在美交機

2025/04/09 19:00

◎ 洨琳

國軍首架F-16 Block 70型戰機預定於3月29日在美國舉行交機出廠典禮，這是國軍空軍現代化計畫中的一個重要里程碑。

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，日前舉行交機出廠典禮。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，日前舉行交機出廠典禮。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

F-16 Block 70型戰機是一款先進的多用途戰機，具備強大的打擊和防空能力，其升級版不僅增強雷達、飛行控制系統以及電子作戰設備，還大幅提升作戰效能，將為國軍提供更強的戰力保障，這次交機的F-16 Block 70型戰機，將進一步強化國防力量，為臺灣防空作戰帶來更多選項，也顯示出臺灣在維護自身安全方面的持續努力

這次採購F-16 Block 70型戰機的決策，展現國軍在防衛策略上的深遠規劃首先，F-16 Block 70的採購，不僅是提升空軍戰力的具體行動，也是應對臺海安全變局的必要舉措。隨著區域內軍事競爭的日益激烈，維持強大的空中防衛能力是臺灣安全的基石；F-16 Block 70型戰機強化飛行器的機動性、打擊精準度及生存能力，對於保護空域及進行遠程打擊至關重要；此外，這架新型戰機的引進，將提升國軍作戰的綜合作戰能力，並對應未來戰爭形式的變化，有助於更靈活地應對可能的軍事挑戰。

其次，這項採購不僅增強國軍實力，也顯示出臺灣在維護國防自主性的努力，採購先進的美國軍備並不意味著過度依賴外國力量，而是利用先進技術保障自身的戰略自主，並在外交上爭取更多的支持與合作機會。F-16 Block 70的選擇，也能讓臺灣與美國的軍事合作更加緊密，為雙方提供更多合作的空間與可能性，進一步加強兩國間的防衛協議和信任。

台灣向美國採購的66架F-16V（BLK70）型戰機。（圖：取自洛克希德馬丁官網）台灣向美國採購的66架F-16V（BLK70）型戰機。（圖：取自洛克希德馬丁官網）

首先，面對臺灣周邊日益複雜的安全局勢，國軍積極提升戰力是對民眾安全的最佳保障，F-16 Block 70型戰機的採購，不僅是軍事實力的強化，更代表國家對未來戰爭形態的前瞻性規劃，展現出臺灣對維護自己主權與安全的決心。

此外，國防政策的透明化與專業化，也有助於提高民眾對政府的信任，此類重大軍購案的背後，無疑是政府對防衛需求的深刻瞭解和負責任的決策，透過這樣的軍事升級，民眾可以更加確信，國家正在積極準備、精心部署最先進的防衛設備，保障家園安全。在這樣的背景下，民眾的支持與信心將進一步增強，形成強大的國防力量背後的全民力量。

最終，這不僅是一架戰機的交機儀式，更是臺灣國防自主性、戰略遠見以及民眾信任的象徵，隨著國軍戰力的增強，臺灣的安全保障也將更加穩固，這將讓每一位國人對未來充滿信心與期待。

（作者為政治系學生）


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