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自由開講》中共漁船衝撞台艦 中方裝可憐還公然抹黑

2025/04/10 19:00

◎ 三毛

近年來，中共頻繁利用所謂「民間漁船」進行灰色地帶行動，對臺灣及菲律賓構成實質威脅；無論是在南海衝撞菲律賓海警，或是在我國防區外刻意接近軍艦、擦撞滋事，皆已成慣例；中共不僅將漁船武器化，更企圖以「民間受害者」角色包裝軍事碰瓷，對外營造虛假輿論壓力，手段極為惡劣。

中共不僅將漁船武器化，頻頻侵擾我海域。澎湖漁民在西淺漁場，發現中國母船放下多艘小船。（資料照，漁民提供）中共不僅將漁船武器化，頻頻侵擾我海域。澎湖漁民在西淺漁場，發現中國母船放下多艘小船。（資料照，漁民提供）

國台辦未審先判 政治操弄事件

針對3月27日我海軍「中和艦」與中船「閩連漁61756號」擦撞事件，中國國台辦發言人朱鳳蓮4月3日晚間未待調查結果出爐，便急於將責任完全歸咎臺方，還指控我方「惡意炒作」、「態度惡劣」；這種未審先判的言論，暴露出國台辦操作輿論、煽動對臺仇恨的政治圖謀，朱鳳蓮聲稱臺艦未開AIS、無燈號、主動衝撞，卻未提供任何客觀證據，根本是公然抹黑。

我海軍「中和艦」與中船「閩連漁61756號」擦撞事件。圖為中和艦。（資料照）我海軍「中和艦」與中船「閩連漁61756號」擦撞事件。圖為中和艦。（資料照）

海軍依法蒐證處理 展現我方自制

根據國防部與海軍艦隊指揮部說明，擦撞地點發生於臺中港外海45浬、即限制水域外9浬之處，並非中共聲稱的「傳統作業區」；事件發生後，我方第一時間通報海巡協處並依法蒐證，並未逃避責任，更未有任何挑釁作為；無論是中和艦無人受傷，或是艦體未失航行能力，皆顯示我方軍紀嚴明、處理穩健，與中共媒體所謂「惡劣行徑」之說背道而馳。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社資料照）中國國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社資料照）

揭穿中共「民船外交」虛偽本質

中共一方面操作所謂「和平發展」形象，一方面卻持續以漁船為代理人進行灰色軍事行動；國台辦與官媒刻意將漁船包裝為受害者，意圖對外抹黑臺灣、塑造「臺方挑釁、中共受辱」的敘事；然而此種操作早已被國際識破，不僅菲律賓多次指控陸方「海上民兵」干擾執法，美日亦屢次呼籲中共停止以非軍事單位干擾海上秩序，臺灣應加強揭露中共「民船外交」背後的軍事操控與政治手段。

堅定反制中共認知作戰 凝聚國際共識

面對中共屢次對臺軍事挑釁與認知作戰，臺灣政府除應持續依法調查、透明說明外，更應透過與友盟國家的安全對話、媒體合作與國際宣傳，揭露中共行徑，凸顯其違反國際海事安全規範；我方須堅定傳達不容中國併吞的全民共識，並結合民主陣營力量，共同捍衛臺海和平與區域穩定，讓中共的無理指控終將自曝其短、踢到鐵板。

（作者為研究生）


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