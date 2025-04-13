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自由開講》從大地震看台灣韌性演習的重要性

2025/04/13 10:30

◎ 張喻閔

近期緬甸發生7.7強震，這場天災提醒我們自然災害無法預測，若發生超過政府可承受的事變，如何提升社會整體自救互助能力，才是災害發生時的存活關鍵。

台灣位於地震帶，災害從未遠離我們。而傳統與非傳統的風險更與日俱增，包含極端氣候與中共持續進逼的軍事威脅，時刻提醒我們居安思危、提升韌性的重要性。3月27日全社會防衛韌性委員會與內政部、台南市政府等共同舉辦首次韌性演習，想定情境包含馬尼拉海溝地震與海嘯侵襲、關鍵設施遭攻擊等天災人禍，政府與民間如何在不依靠國軍投入人力的情形下，進行應變與動員。

全社會防衛韌性委員會實地演練，前進外科小組作業區於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（資料照）全社會防衛韌性委員會實地演練，前進外科小組作業區於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（資料照）

從過往經驗可知，極端災害發生第一時間，專業救援力量往往難以即時抵達。不論是日本阪神大地震、緬甸地震等，民間與地方政府的自救、互助，才是存活的關鍵。

台灣雖有強大救災資源與應變機制，但不可能僅仰賴政府救援，唯有強化全民防災知識與演練，才能培養真正能量應對各式危機。本次演習，筆者有幸受邀為觀察員實地觀摩，演習動員了地方政府、替代役現備役役男、民間醫療等，更結合志工、學校、社區居民參與，實際操作大規模複合式災害發生，地方政府如何運用民力救助傷患、安置災民，緊急應變。

擴充急救醫療場所演練。（資料照）擴充急救醫療場所演練。（資料照）

演習已不再是以往念稿式桌推或照表操課的兵推，並脫離依賴國軍支援救災的情境。藉由實際演習發現操作上問題並壓力測試應變機制，將理論與實務結合，落實提升全社會韌性的檢驗。

類似的演習應常態化、制度化，藉由一次次災害來臨前的整合資源準備，將應變對策轉化為日常生活。唯有讓正確觀念深植人心，地方政府也熟悉應對方式，台灣才能在面對天災與危機時，不慌不亂、幫助自己也幫助他人。

（作者為大學助理教授）

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