名家分享～侯宗佑》趁世界關稅風暴 中國洗一波輿論戰

就是中國大外宣厲害的地方，只要美國一個動作讓大家緊張，就趕快出來扮可憐，跟大家一起譴責美國，希望久了之後，大家就會忘記他之前被美國制裁還真不是沒有原因。

◎ 侯宗佑

最新消息：韓國憲法法院判決出爐，總統尹錫悅確定被彈劾，60天內將舉行全國補選，選出新任總統。

東亞各個民主國家已經享有自由很久了，我想沒有人希望回到準戰爭戒嚴狀態。台灣目前表達對立法院不滿的的政治運動，都還是在和平合法的制度下進行。我們很幸運，簽個字、蓋張票，就能表達對民選政治人物的意見，要好好珍惜這樣的的公民權。

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近日國際重磅新聞多，韓國總統尹錫悅確定被彈劾，還有川普掀起的世界關稅風暴。（圖片來自BBC，取自貼文）

這週還有川普掀起的世界關稅風暴，我趁放假很快的聽了一下各國的新聞討論，大部分都非常憂慮。英國甚至有新聞節目的開頭就是一句 “Good Morning. Today, globalization is dead.” （「早安，就在今天，全球化的時代已向我們告別。」），語氣嚴肅到讓我想到伊莉莎白女王過世的那一天，顯然跟美國川普稱呼宣布關稅的那天是 Liberation Day （解放自由日）有很不一樣的心情。

川普掀起的世界關稅風暴，各國的新聞討論，大部分都非常憂慮。 （路透檔案照）

我不是財金經濟專家，這樣的措施之後各國要怎麼上談判桌談、對美對台的利弊得失，就讓給更懂的人分析。我只能提出一個觀察到的現象：中國趁著世界人心動盪，又在洗一波輿論戰。

歐洲多個節目都提到東亞跟東南亞生產製造國在這波關稅戰受到的衝擊最大，尤其榜單上最高的就是中國，被課了54%（川普上任後已經課20%，這次又加34%），因此邀請許多香港與中國的經濟專家分析。

奇妙的是，這些經濟專家明明是不同人，提到的論調卻相當類似。他們都說川普課徵關稅是由於美中巨額的貿易逆差，但「之所以會造成逆差是因為美國禁賣高科技產品給中國，不然中國也需要很多美國的產品」，大打悲情牌，塑造老二已經長期被老大在貿易上欺負，這次老大美國發瘋還要變本加厲霸凌老二中國的受害者形象，跟中國政府的發言互相呼應。

我不得不說中國這樣的大外宣定調十分成功，尤其是對於長期既依賴美國又不屑美國的歐洲人來說，這次雖然也受了美國關稅20%的鐵拳威嚇（英國更少，是10%，所以脫歐派這次又大聲起來），但這時候同情中國一方面可以讓自己寬慰「呵呵，我們比中國不慘」，另外一方面，同情弱者、一起抵抗霸凌又符合傳統歐洲「濟弱扶傾」的道德英雄大衛自我形象，我猜想很多歐洲人會買這一套說法的帳。

但我們台灣人都知道，這些上節目的中國經濟專家沒提的才是重點：中國偷了美國多少技術、抄襲了多少產品然後再用國內法律跟市場保護、在科技產品埋了多少後門、國際外交上又搞一堆小手腳，這些才是科技產品禁賣中國的主要原因吧？

3月的世界行動通訊大會上，宇樹科技機器犬與人互動。 （法新社）

不說別的，我做機器人設計領域的，你先看看這兩年被捧上天的宇樹科技的機器人，然後再看看美國 Boston Dynamics 幾年前就做出來的機器人跟機器狗。我不是說他們沒有自己的創新成分——當然還是有，但我也要說：有眼睛的人都看得出來中間致敬成份有多少。先抄美國，然後再用中國低廉的成本製造——這當然對全世界的消費者有利，但前端開發跟研究本就昂貴，憑什麼美國要寬容吞忍這樣的事？

但這就是中國大外宣厲害的地方，只要美國一個動作讓大家緊張，就趕快出來扮可憐，跟大家一起譴責美國，希望久了之後，大家就會忘記他之前被美國制裁還真不是沒有原因。

有點歷史記憶的人就會覺得中國這樣的外宣不對勁。但關稅戰好可怕啊，大家一緊張，誰還記得之前的來龍去脈呢？

我們台灣面對的就是這樣精明得不得了，加上沒有下限的共產黨宣傳機器。我這次聽完一輪，真的覺得還是值得拿出來提醒大家一下。

聽到很多歐洲節目在分析關稅影響時，也談到了台灣晶片豁免，台灣現在真的已有了以前難以想像的國際能見度。示意圖 。（法新社）

還好台灣現在聲量也越來越大（我這次聽到很多歐洲節目在分析關稅影響時，也順便談到了台灣晶片豁免——以前談到東亞多半只會談到中日，台灣現在真的已經有了以前難以想像的國際能見度），我期待政府未來的發言不只談與台灣切身相關的事件，當中國又對世界各地發出粉紅泡泡親中大外宣時，台灣也能試圖發聲戳破這些泡泡，以「面對共產專制訊息戰最有經驗的國家」的身份，獲得一定的發言權，以及國際上的認同與尊重。

世界很可能會進入一個不穩定的時期，願我們都能冷靜、勇敢，好好珍惜台灣這條方舟，善用手中的力量，一起航向我們想要去的未來。

本文經授權轉載自侯宗佑臉書





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