自由開講》誰比較像「希特勒」、「蓋世太保」？

◎ 王崇堯

繼原住民立委高金素梅以「希特勒」來比喻賴清德總統後，最近中研院院士陳培哲聯合國內大多傾中的75位學者又發表聯合聲明，認為將宣揚武統台灣的網路博主亞亞驅逐出境是「打壓異己」，又說亞亞在抖音宣揚武統是屬於言論自由範疇，真是不可思議！而這國內學者竟同樣將賴政府保護台灣的作為，比喻為「蓋世太保」，真是不倫不類！

中研院院士陳培哲等75位學者發表聯合聲明，聲援鼓吹武統台灣的中配「亞亞」，並將賴政府保護台灣的作為，比喻為「蓋世太保」。（資料照）

當這些學者說：「當蓋世太保開始把矛頭對準普通百姓時，人們才意識問題的嚴重性，欲已為時過晚。」說真的，這些傾中學者說的話，才讓我們意識到問題的嚴重性，想想這些人有批判過中國的獨裁專制嗎？離譜的是，竟將自己國家民選的總統批為獨裁的「蓋世太保」。其實，如果我們若曾認真地在此土地生活的話，我們就會知道，並可理性、客觀地推論出：每天以武力來威脅台灣、想併吞台灣的中國、或台灣各個政黨或政黨領袖的所作所為，誰比較像「納粹」？比較像「希特勒」呢？

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「納粹黨」（Nazi）是德文「國家」（National）及「社會主義」（Sozialistische）的混稱，源自「德國國家社會勞工黨」（the National Socialist German Worker’s Party）。一九二一年希特勒成為該黨「領袖」後，就大力鼓吹德國「國家主義」，以民族主義吸取德人認同。一九二二年十一月在慕尼黑的演講，希特勒就說：「共產黨教導『你若不是我的弟兄，我就猛敲你的頭顱』；我們的標語是『你若不是德國人，我就怒毆你的腦袋』。」想想：若以此「專敲別人頭顱」的「國家民族主義」的角度來思考推論的話，請問：中國或台灣那一個政黨較像「納粹黨」呢？

一九二九年，世界性的經濟蕭條重創美國，致使美國在一次大戰後投資德國的經援緊縮，導致數百萬德人失業。當時，希特勒就藉此機會來煽動「阿利安」（Aryan）種族優秀說，來激發民眾相信惟有國家強盛、民族優秀才能復興德國，人人才有工作致富。這樣的論調確實吸引中下階級，致使納粹黨在一九三○年的德國議會選舉成長七倍，嬴得107國會席次，成為「社會民主黨」後的第二大黨。

納粹領袖希特勒。（美聯社）

當時「社會民主黨」議員Toni Seiler評論說：「這些自稱『阿利安』種族的菁英，是一群喧鬧、吵雜，穿著制服的幫派。當我仔細觀看他們的臉孔，所見是犯罪及墮落臉孔。當我對所見了解愈多就愈感恐怖，跟這群幫派之徒同坐議會殿堂真是羞愧。」想想：若以此「喧鬧」、「墮落」的「國會議員」的角度來思考推論的話，請問：在台灣那一個政黨較像「納粹黨」呢？

一九三三年七月十四日，希特勒宣佈德國將是「一黨專政」的國家，只有「德國國家社會勞工黨」，即納粹黨才是唯一合法政黨。當時，其它政黨被迫解散，而企圖組黨者將受嚴厲處罰及關監。最後，這個「一黨專政」的國家，不只帶來猶太人、弱勢族群被無情殘害、慘絕人寰的悲劇；甚至導致發生歷史上空前絕後、死傷不計其數的世界大戰。想想：若以此「一黨專政」的角度來思考推論的話，請問：中國或台灣那一個政黨較像「納粹黨」呢？

最後，值得一提的是希特勒的「最後遺言」。令人不可思議的是，希特勒不但沒有任何悔意、自省；還說德國人民出賣了他，他從頭到尾一點也沒有錯。想想也是，因為只有「錯亂」的腦袋，才會成為「希特勒」，才會誣指別人是「蓋世太保」！

（作者為台南神學院前院長）

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