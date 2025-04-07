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自由開講》破窗已裂 台灣不能再沉默

2025/04/07 08:45

◎ 史里

傅崐萁，三案定讞，仍能坐上立法院最大在野黨總召；韓國瑜，史上第一位被民意罷免的直轄市長，如今卻高坐立法院長大位。當我們看著這一切荒謬發生，若仍選擇無動於衷，便等同默許一扇扇「破窗」繼續擴大，直至整棟民主大廈徹底崩壞。

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

破窗理論告訴我們：如果一扇窗破了沒修，其他窗也會接連被砸。當小事沒人處理，社會便會對更大的錯誤習以為常。這正是我們現在面對的政治處境——從貪腐、詐騙、說謊，到對人民的背叛，這些行徑不再被譴責，反而成了通往權力的墊腳石。可笑的是，一位沒有國家意識的北一女國文老師卻暗指著人民無廉恥之心。

如今，國會由一個曾被罷免的市長主持議事，重大法案在他手中被草率通過；而另一個曾被法院認定炒股牟利、假離婚欺瞞公職倫理者，則主導著在野陣營的方向。這不只是個人品格的問題，而是整個體制在快速下墜的警訊。

立法院長韓國瑜。（資料照）立法院長韓國瑜。（資料照）

我們不能再退讓。罷免不是報復，而是人民捍衛界線的手段。當我們發動罷免行動，不是因為我們懷恨在心，而是因為我們要為社會立下標準：誠信與責任，是我們對從政者的最低要求。

這是一場背水一戰。若連二階連署都無法通過，他們將視為人民的投降，權力將更為傲慢，政黨將更加無恥，國會將徹底失去制衡與尊嚴

台灣的民主來自人民的警醒，不是政客的良心。如果我們不去修補這些破窗，未來的代價將由下一代來承擔。此刻，就是我們說「不」的時刻。

（作者為台南市市民）

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