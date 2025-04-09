自由開講》花蓮拔傅起風了？ 大罷免時代的政治賭局

◎ 廖郁賢

傅崐萁越是霸道濫權，越顯朱立倫的無能。當罷免成為民主實踐的一種方式，年輕世代如何用行動，重新定義民主的價值與意義？成為了台灣現階段的課題。

4月2日花蓮張峻議長的發言，赤裸地呈現了國民黨內對傅崐萁的強烈反彈，傅總召「舉著藍旗打正藍」的行徑，是黨內矛盾與分裂的罪魁禍首，毫無政治信仰的投機者，終將被其行徑反噬。

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花蓮縣議會議長張峻在更生日報刊登半版聲明，公開表態支持罷免傅崐萁。（資料照）

「大罷免」的核心意義在於打破地方勢力盤根錯節的權力結構，是對這種長期壟斷地方權力結構的挑戰，透過選民的直接參與，打破地方勢力的封閉體系，促使地方政治更加開放與透明。

許多人嘴上會說著「他沒怎樣啊，為什麼要罷免？」是我們在地方最常聽到的「放話」，這句話提醒著漸進式的毀滅，便是溫水煮青蛙的無聲悲劇，慢慢侵蝕著民主的根基，這些以「特權」來掠奪國家資源，濫用權勢地位謀取個人私利，產生一個一個的家族在全台各地發了橫財，長穩了根基，而有了財富不甘心止步於此，有錢便想有權，我們還要當作什麼都沒有發生嗎？

罷免以傅崐萁為首的國民黨立委，是重塑地方經濟與社會生態的重要契機。（資料照）

罷免以傅崐萁為首的國民黨立委，是重塑地方經濟與社會生態的重要契機，尤其在花蓮「罷免立委就跟罷免縣府一樣」，這場政治賭局，頭過身就過！

雲林的丁學忠、彰化的謝衣鳯，正逐步邊緣化民主的未來。他們的每一個簽署、每一次投票，都如同蝴蝶效應，看似微小，卻可能對台灣的未來產生深遠的影響，這也是為什麼罷免丁學忠就是對傅崐萁的警示；為什麼罷免謝衣鳯就是讓傅崐萁斷手腳。

當地方出身的立委在國會成了黨意與權力的傀儡，親中賣台，只有罷免才能守護台灣。（資料照）

地方看似和善的立委，在國會成了黨意與權力的傀儡，他們的「不作為」與「盲從」、「缺乏思考」令人髮指，不僅對國家的未來毫無願景，親近中國是赤裸裸的利益考量，眼中只有自身利益，完全罔顧國家的整體利益！與中國的關係建立在對台灣的控制之上，利用台灣的資源，為自己謀取私利，並將台灣的利益拱手讓給中國。

（作者為第十九屆雲林縣議員）

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