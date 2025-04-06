自由開講》捍衛私校的教育使命與生存權利

◎ 江政昌

近年來，私立學校的招生機制再次成為社會焦點，部分團體將私校的入學機制與營隊視為違反國民教育的「適性揚才、就近入學」原則，甚至批評私校招生亂象戕害教育公平。然而，這樣的指控忽略了私立學校在教育體系中的多元角色、現實挑戰與家長的真實需求。

全教總理事長侯俊良與立委林宜瑾召開記者會，指部分私校舉辦「小六基測」的招生亂象戕害國教本質，應修法導正。（圖由全教總提供）

私校的多元定位與社會責任

私立學校扮演著補足公立教育資源不足、滿足多元需求的重要角色。許多私校自創校以來，秉持教育使命，投入大量資源在課程創新、專業師資、國際教育與學生多元發展，提供家長與學生更多元的選擇，滿足個別化、特色化的教育需求。這些努力，不是單純以升學為目標，而是試圖協助學生找到最適合的成長方向，發揮潛能。

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私校招生的現實挑戰

現行的十二年國教政策雖強調就近入學與減輕升學壓力，但實際操作中，家長仍普遍擔憂公立學校的資源不均、教學品質參差不齊。許多家長在選擇私校時，並非僅為升學，而是希望孩子能在更安全、更具規範與支持的學習環境中成長。

許多家長在選擇私校時，並非僅為升學，而是希望孩子能在更安全、更具規範與支持的學習環境中成長。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

此外，私立學校長期自負盈虧，面臨財務平衡的巨大挑戰，特別是在少子化的衝擊下，不少學校必須透過招生機制確保教育品質，吸引對私校教育有高度認同的家長與學生。若私校的招生機制一味受到限制，不僅扼殺私校發展空間，更可能導致教育多樣性的萎縮，使家長與學生失去選擇的權利。

家長的選擇權與教育公平

當家長選擇私校時，他們考量的不僅是學業成績，更是整體的學習環境、師資素質、品格教育與生活規範等多方面的因素。私校透過適當的機制，確保能提供與家長期望相符的教育品質，這不應該被視為破壞教育公平的行為，而是滿足多元化教育需求的努力。

值得注意的是，有能力選擇私校的家長，往往投入大量時間、精力與財力在子女的教育上，這樣的選擇背後是對孩子未來的深切期盼。私立學校與這些家庭共同承擔教育責任，而非以高壓與升學為唯一指標。

私校投入大量資源在課程創新、專業師資、國際教育與學生多元發展，滿足家長與學生個別化、特色化的教育需求。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

私校法修正應平衡規範與彈性

面對立法院提出的《私立學校法》修正案，應審慎考量私校的生存空間與教育貢獻，而非一味以單一標準予以限制。建立更透明、公正的招生制度是必須的，但應該兼顧私立學校自主發展的彈性與社會責任，讓私校能夠依循合法機制，發展特色教育，滿足家長與學生的多元需求。

私立學校試圖透過招生機制維護教育品質、培養多元人才，滿足家長對孩子教育的合理期望。在少子化、教育資源分配不均的背景下，私立學校的存在，正是台灣教育體系的重要助力。期待各界能夠以更開放的視野看待私校的多元角色，協力打造公私校共融的優質教育環境，而非以單一標準、片面的指控打擊私校的生存權利。

（作者為高中副校長）

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