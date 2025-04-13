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自由開講》「動物保護法」保護動物 誰來保護騎士？

2025/04/13 15:00

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「又是牠！北市比特犬開車窗狠咬騎士 11天前曾『犯案』」之報導，徐姓男子所飼養的比特犬，3月6日才在台北市咬傷騎士，事隔11天，這隻比特犬「再次」犯案，跳下車後狂咬男騎士。這令其他機車騎士憂心忡忡，擔心自己成為下一個受害者！

徐男所飼養的比特犬，上月兩度開啟車窗，跳下車後狂咬男騎士。（記者翻攝）徐男所飼養的比特犬，上月兩度開啟車窗，跳下車後狂咬男騎士。（記者翻攝）

我們的教育，不斷教導學生，要「愛護動物」與「保護動物」，這是「生命教育」！

試問，誰來保護「無辜的騎士」？「無辜的騎士」的生命，就不是「生命教育」的一環？

台北市動保處告訴媒體，目前台北市列管92隻比特犬，台灣已「禁養」比特犬！

台灣既然已經「禁養」比特犬，怎會出現比特犬屢次犯案，去咬傷騎士？這是政府失職！

今天，機車騎士只是被咬傷與摔傷，如果騎士摔倒後，被後面的汽車輾過，騎士命危，誰該負責？

中國比特犬交易網站上，比特犬幼犬價格約在人民幣2000元至3000元（約新台幣9100元至1萬3700元），價格不低，飼主應該有錢去賠機車騎士。

問題是，哪個騎士願意被比特犬先咬傷，然後再領取補償金？

根據民國110年5月修正的《動物保護法》第6條規定，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」這是法律保護動物，請政府切記，機車騎士也是人，也是動物，也應該被法律保護！

比特犬對主人非常忠誠，對外人卻是兇猛、具有侵略性！地方政府應該負起比特犬的管理之責，以保護無辜路人與騎士的「生命安全」！

（作者為教育人員）

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