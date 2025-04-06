古生物研究》日本東京裡也能挖出古生物：抹香鯨的化石紀錄

日本更新世時期目前尚未發現露脊鯨科的化石，但臺灣在2019年時，蔡政修的研究團隊發表臺灣首次的露脊鯨化石，顯示出日本的更新世時期應該也要有露脊鯨類的化石，需要更進一步的尋找、挖掘與進行相關的古生物研究工作。

◎ 蔡政修

臺灣大學生命科學系副教授蔡政修與日本群馬縣立自然史博物館的木村敏之，以及神奈川縣立生命之星地球博物館的樽創合作，發現全球目前仍極為稀少的更新世抹香鯨化石紀錄，此古生物研究文章已正式刊登於日本古生物學會所發行的日文《化石》期刊。

日本東京裡也能挖出古生物：抹香鯨的化石紀錄Tsai Hino specimen with Kimura and Taru。（取自該文）

此研究針對在日本東京都日野市的多摩川流域的河床中所發現的抹香鯨化石進行描述與分析。此抹香鯨化石確切的發現地層為福島層，而其年代為更新世早期、大約落在1百77萬前到1百60萬年間。保存的化石標本為左上顎骨（left maxilla）的一段，根據我們的體型估算，這一隻於東京更新世所發現的抹香鯨個體大約為11.5公尺長。

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Tokyo Pleistocene Physeter。（取自該文）

此研究也回顧日本全國更新世時期所發現的鯨類化石紀錄。舉例來說，從高階的鯨豚分類群來看，日本更新世時期目前尚未發現露脊鯨科的化石，但臺灣在2019年時，蔡政修的研究團隊發表臺灣首次的露脊鯨化石，顯示出日本的更新世時期應該也要有露脊鯨類的化石，需要更進一步的尋找、挖掘與進行相關的古生物研究工作。



隸屬於齒鯨類群（Odontoceti）的抹香鯨（Physeter macrocephalus）體長可來到20公尺，是全球最巨大的齒鯨動物，而其巨大的體型、和具有深潛的能力、與全球廣泛分布等特性都對於人類瞭解海洋生態系極為重要。臺灣周圍海域有現生的抹香鯨、其擱淺紀錄也不罕見，但臺灣目前仍尚未有抹香鯨的化石紀錄。結合臺灣與日本的鯨類化石研究，後續將能更為清楚的瞭解西太平洋海域的海洋生態系的演變。

研究全文：

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章轉載自台大焦點新聞 112年9月13日

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