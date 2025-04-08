李忠憲的思考》從飛官到龍應台：舔共不是和平，是跪下求活的幻覺

有些人因為恐懼自甘為奴，但龍這種人是自我感覺良好，活在自己想像當中的世界，從馬英九的鷹犬化身成為中國傳遞橄欖枝的虛假和平鴿。

◎ 李忠憲

針對飛官Line群組裡的舔共現象，鷹爸徐柏岳在新台派上線節目上說：「恐懼使人自甘為奴！」

談到飛官Line群組裡的舔共現象，「鷹爸」徐柏岳說：「恐懼使人自甘為奴！」（取自臉書）

那龍應台紐約時報投書「和平是民主的前提」，原因是什麼？這個人長期居住香港，卻對香港的淪陷無動於衷，既無痛感，也無反思。中國要來併吞台灣，即使對方是一個民主的國家，也令人感到恐懼，更何況是專制獨裁的中國。有些人因為恐懼自甘為奴，但龍這種人是自我感覺良好，活在自己想像當中的世界，從馬英九的鷹犬化身成為中國傳遞橄欖枝的虛假和平鴿。

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龍應台投書紐時，稱「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，引發外界議論。（資料照、圖擷自紐時，本報合成）

正常的情況，恐懼是人類最本能的求生機制，當威脅變得具體，人們才會從被動轉為積極行動，對於未來的恐懼，打破日常平靜的生活。恐懼是一種預警系統，當我們面臨威脅時，它會讓我們保持警覺，好讓我們做出應對，比如逃跑或自衛。

昨天（0402）德國的每日新聞在短短的10幾分鐘之內，花了大概三、四分鐘來報導中國陸海空各式飛機軍艦武器圍困台灣的演習，德國人應該不能了解台灣的股市還能漲，台灣人是習慣了中國的武力威嚇，還是不知道恐懼？但絕對不會是因為恐懼而自甘為奴。

當共同面對威脅的時候，如果自己感覺害怕，表示「你還活著」；如果自己能夠感受到別人的害怕，表示「你是一個人」。台灣楊双子等文學界的作家連署支持大罷免，這樣的行為才是從靈魂出發產生的動機。

文學作家連署聲明「主張罷免不適任立委，是我們的義務」記者會，作家李昂、楊双子等人出席。（記者廖振輝攝）

人的存在意義之一，就是能夠感受他人的痛苦，對中國要併吞台灣這件事情，尤其用武力把台灣團團圍住，一般人會感到痛苦，會想辦法拿起手邊的武器，即使是一隻掃把，盡全力保護自己的家園，像龍應台或退休軍公教等等那種住在中國、香港或美國舔共訴求台灣不要抵抗，任憑中國宰割的這些人，是因為不敢面對自己的恐懼，或人生累積的虛無，根本喪失自己存在的正當性。

真正的勇氣不是沒有恐懼，而是即使害怕，仍願意堅守不該退讓的底線。台灣人不是不怕戰爭，而是知道若不反抗，中國的威脅會變成現實。

舔共者自以為理性和平，實則是懼怕到連靈魂都繳械投降。他們無法面對恐懼，就選擇背叛現實，用虛構的和平來麻痺自己，也麻痺社會。

民主不是和平的結果，而是自由意志的延伸，只有在尊嚴中活著，和平才有意義。否則，那只是一種被奴役的靜默，一種「我不反抗，所以你不要打我」的卑微哀求。我們可以恐懼，但不能因此選擇當奴隸。

畢竟，一旦選擇做奴隸，就別妄想有和平的資格。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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