自由開講》武力無法決定未來 共軍軍演挑釁《聯合國憲章》

◎ 宗介

聯合國憲章明確規定，任何國家不得以武力威脅或使用武力來侵害他國的領土完整與政治獨立；然而，中共卻一次次違背這項原則，企圖用軍事壓力逼迫我國接受其政治主張，共軍軍演不是為了訓練，而是帶著濃厚的恫嚇意味，想讓世界相信，我國終究無法決定自己的命運。

中國解放軍4月1日無預警宣布對台啟動所謂的「多向抵近台島」聯合演訓。圖為我成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）

但我們的未來，從來不是靠威脅來決定，而是由2300萬人的意志來守護，我國人民已用數十年的努力，建立自由民主的社會，讓我們的孩子能夠在和平中成長，不必在戰爭陰影下生活，中共軍演的目的，就是想讓這樣的希望被恐懼吞噬，讓我們因害怕而放棄捍衛自己的權利。

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然而，世界不會允許這樣的惡行持續下去，我國屹立於亞洲最前線，不只是自己奮戰，而是有國際民主陣營的支持，國際社會已經看清，中共的所作所為違背國際法，違反普世價值我們不會向武力低頭，因為這片土地是我們的家園，我們將用團結與堅定的信念來守護。

（作者為研究生）

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