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自由開講》台灣的未來應靠實力維護 而非讓步

2025/04/08 19:00

◎ 山人幸琪

2025 年 4 月 1 日，《紐約時報》刊登了龍應台的評論文章，主張台灣應與中國和解以確保和平，並強調過去國民黨（KMT）對中交流政策的「成功」。文章認為美國的支持不可靠，台灣領導人反而加劇了緊張局勢，影響穩定。然而，這種觀點嚴重誤判了台灣的歷史經驗與當前的地緣政治現實。

龍應台投書紐時，稱「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，引發外界議論。（資料照、圖擷自紐時，本報合成）龍應台投書紐時，稱「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，引發外界議論。（資料照、圖擷自紐時，本報合成）

1. 誤解美國對台政策

認為美國自 1978 年起便放棄台灣的說法並不正確。雖然美國當年與中國建交，但 1979 年《台灣關係法》奠定了美國對台軍事與經濟支持的法律基礎。歷屆美國政府皆持續強化對台承諾，例如軍售與外交合作。川普政府強化美台關係，拜登政府則進一步鞏固台海威懾力。

2. 和平與中國和解的迷思

主張「與中國和解能實現和平」忽視了北京對台政策的根本變化。馬英九執政時期（2008-2016），台灣在經濟與外交上做出讓步，換來短暫的表面穩定，而中國則不斷擴軍。馬習會（2015）並未真正促進和平，反而在同時中國加強對台外交打壓與軍事施壓。香港的遭遇更證明，北京的「一國兩制」只是威權控制的藉口，台灣若讓步，只會步上香港後塵。

3. 台灣的軍事準備是必要的，而非挑釁

龍應台將台灣的防禦政策描述為「挑釁」，但歷史證明，示弱才會招致侵略。俄烏戰爭的教訓是國防自主才是生存關鍵，而台灣沒有陸地邊界可供盟友支援，因此威懾與自我防衛至關重要。北京每日侵擾台灣防空識別區（ADIZ），台灣若選擇被動，只會讓中國更肆無忌憚。

賴清德總統明白此點，並採取必要措施來應對中國滲透，如重啟軍事法庭審理間諜案、加強監管對中交流等。這些措施並非「挑釁」，而是保護台灣民主與主權的必要行動。

賴總統明白此點，並採取必要措施來應對中國滲透，如重啟軍事法庭審理間諜。（資料照）賴總統明白此點，並採取必要措施來應對中國滲透，如重啟軍事法庭審理間諜。（資料照）

4. 恐懼不是敵人，自滿才是

龍應台批評台灣的防禦政策過於恐懼，但真正的威脅是對中國野心的輕忽。認識中國的威權企圖不是「恐嚇」，而是戰略現實。台灣政府將中國列為「外來敵對勢力」，並非誇大，而是基於中國的不斷滲透、軍事威脅與資訊戰，這是符合事實的防衛政策。

5. 美台關係：基於共同利益的夥伴

文章暗示美國可能放棄台灣，並以川普對烏克蘭的態度為例。然而，台灣對美國而言不只是戰略夥伴，更是印太區域安全的核心。台灣是全球半導體產業重鎮，對抗中國擴張的關鍵地點，美國的戰略利益與台灣的安全息息相關。因此，美國對台承諾不僅基於道德，而是符合自身利益。

結論：台灣未來的關鍵在於強大，而非退讓

認為台灣只能在「親美」與「親中」之間做選擇，是一種錯誤的二分法。台灣的最佳戰略不是魯莽對抗，也不是盲目和解，而是透過韌性、威懾與戰略聯盟來確保安全。台灣人民一直在捍衛民主，如近期大規模公民發起的 35 名國民黨立委罷免行動。歷史證明，中國尊重的是實力，而非屈服。

賴清德總統以 55.6% 的滿意度，展現了強硬而穩健的對中政策，並明確將中國定義為「外來敵對勢力」，直接駁斥了龍應台所謂「台灣人渴望與中國和解」的說法。

確保和平不是放棄主權，而是堅定捍衛它。

（作者為英屬哥倫比亞大學（UBC）教授）

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