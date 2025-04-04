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沈榮欽國際視野》川普發動貿易戰 全球恐回到高關稅時代

如果被川普發動貿易戰的國家以眼還眼，全球化將被完全逆轉，回到高關稅時代，這時該擔心的是二次大戰的經驗：高關稅可能導致各國經濟衰退，進一步引發戰爭。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/04/04 21:00

◎ 沈榮欽

學過大學經濟學的人都知道，根據國際收支恒等式，如果一個國家有貿易逆差，那麼它必須在資本帳中產生盈餘，也就是必須吸引外資流入來填補這一缺口。

美國長期以來的貿易赤字，則需要外國向美國購買債券等金融資產、外國直接投資，以及外國購買美國企業股票等方式支付。

川普列出的關稅稅率圖表。（取自貼文）川普列出的關稅稅率圖表。（取自貼文）

相對的，像台灣這樣有貿易順差的國家，則會伴隨資本淨流出，外匯會以對外投資或購買外國資產的方式流出。

當然，偶爾會出現像瑞士這樣的國家，因為瑞士法郎被視為避險貨幣，所以會同時出現貿易順差和資本淨流入，但是這屬於特例。

對世界150國課稅 60國徵收對等關稅

除了對美國需要的少數商品之外，川普對世界 150 國發動的貿易戰中，除了 10% 基準關稅外，對大約 60 個「嚴重違規者」徵收特定的對等關稅，包括：

川普列出的關稅稅率圖表。（取自貼文）川普列出的關稅稅率圖表。（取自貼文）

柬埔寨：49%
寮國：48%
馬達加斯加：47%
越南：46％
斯里蘭卡：44%
緬甸：44%
孟加拉：37%
波札那: 37%
塞爾維亞：37%
泰國：36%
中國：34%
台灣：32%
印尼：32%
瑞士：31%
南非：30％
突尼西亞：28%
日本：24%
歐盟：20％

由此可知：

川普不僅不懂關稅大部分由美國人支付，大概也不懂國際經濟學。川普以地產商的角度看待國際經濟，可能是發生錯誤的主要原因之一。

川普以地產商看待國際經濟 錯因之一

川普可能將關稅、非關稅貿易壁壘與匯率低估都列入「對等關稅」的計算，而不是只看關稅，雖然不知其算法，但是概念上是合理的，不過可能忽略了政府補貼的部分。

川普課徵的大部分關稅都與「民主同盟」和「振興製造業」脫鉤，美國的盟友並未因此豁免，而很多被課以高關稅的國家，都是開發中國家，這些國家通常關稅較高、有較多的非關稅壁壘，以及匯率較不自由。但是這些國家的製造業都是美國已經失去比較優勢的傳統產業，無論川普如何課徵關稅，都不會回到美國。

川普也對先進國家課徵關稅，希望有助於先進製造回到美國。根據麥金利關稅的前例，關稅可能有助本國先進製造產業初期，但是整體而言，這些好處都被消費者付出的代價所抵消，而只是將財富由窮人向富人移轉。

專注對美不利 刻意忽略對美有利之處

川普專注於他認為對美國不利之處，刻意忽略對美國有利之處。美國雖然在商品貿易上有巨額逆差，但是在服務貿易上一向享有順差，2024 年美國服貿順差高達近 3,000 億美元，可是就如同川普和加墨等國交手的經驗顯示，他刻意忽略美國在這方面的順差。

川普專注於他認為對美國不利之處，刻意忽略對美國有利之處。（路透）川普專注於他認為對美國不利之處，刻意忽略對美國有利之處。（路透）

如果被川普發動貿易戰的國家以眼還眼，全球化將被完全逆轉，回到高關稅時代，這時該擔心的是二次大戰的經驗：高關稅可能導致各國經濟衰退，進一步引發戰爭。

川普是一位在政策上大抵說真心話的政客，以「否定」他的話為基礎構思出好大一盤棋的猜想，可能大多都是錯的。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書


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